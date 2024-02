L'imperatore romano Tiberio si distinse per essere un ottimo detective

Oggi siamo abituati alla figura degli imperatori romani come a dei despoti militari, ma non furono solo questo. Molti si distinsero per le loro doti e i loro interessi, che talvolta sembrano persino non appartenere al loro tempo.

Tiberio era per esempio un grande appassionato di enigmi, tanto che durante le sue compagne militari, volute dal padre adottivo Augusto, si dilettava spesso a inventare quesiti complessi da porre ai suoi subalterni. Dal carattere duro e deciso, Tiberio giudicava la qualità dei suoi inferiori tramite la risoluzione di questi quesiti e riponeva la fiducia solo in coloro che sembravano tenergli testa in un dibattito pubblico.

Oggi conosciamo il carattere di Tiberio grazie alla descrizione che ne fanno gli storici antichi e una storia in particolare ci permette di comprendere l'ingegno del secondo imperatore di Roma. Nei suoi Annali, Tacito racconta che Tiberio era solito amministrare la giustizia personalmente e che amava dilettarsi con le indagini dei processi.

Per quanto oggi sembrerebbe inopportuno che la massima carica dello stato decidesse di giudicare personalmente gli indagati, Tiberio era fatto così ed essendo l'imperatore nessuno poteva osare di andare contro una sua decisione.

Tacito racconta che un giorno Roma fu sconvolta da un efferato incidente, che aveva portato alla morte la moglie di un importante senatore, Plauzio Silvano, che in quel periodo stava svolgendo il ruolo di pretore. La donna si chiamava Apronia ed era stata trovata a terra sotto una finestra, con tutte le ossa rotte e il volto tumefatto, all'interno della propria villa.

Il padre della donna, Lucio Apronio, accusò il genero di aver maltrattato la figlia e di averla buttata già dalla finestra, per sposare una moglie più giovane e bella.

Silvano, credendo che il suo ruolo politico-amministrativo gli concedesse la giusta protezione, in un primo momento ignorò le accuse dell'ex suocero, ma dovette poi ricredersi quando Apronio chiese giustizia direttamente all'imperatore.

Tiberio, informato del fatto, fu inflessibile. Probabilmente eccitato dalla possibilità d'indagare, sospese tutti i suoi obblighi ufficiali, convocò Apronio, Silvano e vari giudici di Roma, istituì un processo e poco dopo aver sentito i testimoni, si presentò immediatamente nel luogo del delitto.

All'interno della villa di Plauzio Silvano, Tiberio indagò con uno spirito da modello detective e riuscì a trovare varie tracce del litigio che era avvenuto fra marito e moglie. Con una precisione matematica, capì anche che la donna era morta a seguito del pestaggio e non per via della caduta, perché l'altezza della finestra era troppo bassa per condurre alla morte una donna come Apronia.

Tornato nei luoghi in cui stava avvenendo il processo, ascoltò anche l'indiziato principale, ovvero Plauzio Silvano, che tentò di difendersi in due modi. Per prima cosa, asserì che al momento della morte della moglie stava dormendo. Dopo affermò anche di essere stato stregato dalla sua ex moglie, Fabia Numantina, parente dello stesso Tiberio, di Augusto e donna dalla celebre gelosia.

Quello che incastrò definitivamente Silvano fu però un pacchetto contenente un pugnale, inviatogli dalla nonna paterna, Urgulania, che lo invitò a suicidarsi, per non provocare altro disonore alla famiglia. I gusti sessuali (e violenti) di Silvano erano infatti noti alla famiglia e con questo gesto la vecchia Urgulania - che era stata amica della moglie di Augusto, Livia Drusilla - stava cercando di ricucire uno strappo con la famiglia imperiale.

Tiberio accusò pubblicamente Plauzio Silvano di aver ucciso la moglie, ma prima di decidere la pena capitale gli concesse probabilmente qualche giorno di tempo, per seguire il "consiglio" della nonna. Fabia Numantina, accusata di stregoneria dall'ex marito, fu infine assolta da ogni accusa, dopo aver rischiato di essere punita con una delle pene più terribili praticate a Roma: essere gettata dalla Rupe Tarpea, dopo diversi giorni di sevizie e di stupri in carcere. Sorte che sarebbe probabilmente toccata successivamente anche a Locusta, una delle più note serial killer di Roma.

La leggenda vuole che Locusta sia stata uccisa in carcere e data alle fiamme, dopo essere stata stuprata da giorni da bestie di varie dimensioni, tra cui una giraffa. Questa versione della sua morte sembra tuttavia troppo inverosimile per essere considerata vera ed è per questo se gli storici ritengono che sia morta in altro modo.

Se pensate tuttavia che queste storie crude riguardano solo personaggi storici e imperatori considerati "cattivi", dovreste studiare meglio la società e la storia romana. La violenza all'epoca era accettata e anche gli imperatori illuminati e benevoli, come Marco Aurelio, si macchiarono di crimini orrendi. Basta immaginare che una delle pene più comuni che venivano inflitte alle donne fedifraghe o alle schiave era la morte istantanea, nei modi più orribili possibili.

Di seguito alleghiamo il testo con cui Tacito narra le vicende del processo contro Plauzio Silvano, uno dei più famosi dei suoi Annali: "Plauzio Silvano, il pretore, per ragioni sconosciute, gettò sua moglie Apronia da una finestra. Quando fu convocato davanti all'imperatore da Lucio Apronio, suo suocero, rispose in modo incoerente, sostenendo che dormiva profondamente e di conseguenza non sapeva nulla, e che sua moglie aveva scelto di uccidersi. Senza un attimo di indugio Tiberio andò a casa ed ispezionò la camera, dove si vedevano i segni della sua lotta e della sua violenta espulsione. Riferì ciò al Senato e, non appena furono nominati i giudici, Urgulania, la nonna di Silvano, inviò un pugnale a suo nipote. Ciò fu ritenuto equivalente ad un accenno da parte dell'imperatore, a causa della nota intimità tra Augusta e Urgulania. L'accusato tentò invano l'acciaio e poi si lasciò aprire le vene. Poco dopo Numantina, la sua ex moglie, fu accusata di aver causato la pazzia del marito con incantesimi e pozioni magiche, ma fu assolta".