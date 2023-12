Questo Imperatore del Sacro Romano Impero stava per morire in un modo disgustoso!

Nel 1184 a Erfurt, in Germania, si ebbe il dimenticato disastro della latrina di Erfurt. Immaginatevi questo: un gruppo di potenti nobili, desiderosi di compiacere al re, si riuniscono per aiutare a mediare una disputa, ignari del fatto che sotto di loro vi era un pozzo nero pieno di rifiuti umani...

L’assemblea alla quale parteciparono vide i nobili posizionati su un pavimento di legno che collassò per il troppo peso. Tutti i presenti furono coinvolti in una situazione assolutamente inaspettata. Questo intoppo tragicomico è stato quasi spazzato via dalla storia e per questo è poco conosciuto.

Erfurt un tempo faceva parte del Sacro Romano Impero. Nel XII secolo d.C., quando avvenne il disastro della latrina, la cittadella di Pietroburgo ne era la punta di diamante e, allora, la regione era governata da re Enrico VI. A quell’epoca Erfurt era colpita da molti disordini politici. Tra le faide più problematiche ricordiamo quella tra Luigi III di Turingia e l’arcivescovo Corrado di Magonza.

Siffatto scontro ha costretto lo stesso Enrico ad intervenire. Egli si trovò ad Erfurt durante una campagna militare contro la Polonia e decise di mediare tra i due. A quel punto fu indetta una dieta alla quale parteciparono i nobili di tutto il Sacro Romano Impero.

Il 26 luglio Enrico, Luigi e l’arcivescovo Corrado si incontrarono nel decanato della cittadella di Pietroburgo insieme a diverse dozzine di altri nobili e al loro personale.

Il decanato era sfortunatamente molto vecchio e peccava nella manutenzione. Proprio mentre la riunione stava per cominciare, il pavimento su cui erano seduti i nobili crollò e gli uomini caddero, dal primo piano, nella latrina sottostante. Forse morirono tra i 60 e i 100 nobili. La maggior parte morì per la caduta, ma tutti gli altri non furono così fortunati. Essi affogarono nelle deiezioni umani o soffocarono a causa delle loro esalazioni tossiche. Altri probabilmente morirono schiacciati dai detriti o dal calpestio di chi tentò di fuggire.

Fu un miracolo che il re sopravvisse, perché pochi istanti prima del crollo era entrato in un’alcova dal pavimento in pietra, con l’arcivescovo Corrado.

Si tratta in effetti di un incidente davvero bizzarro, provocato principalmente dal funzionamento dei sistemi fognari medievali. Nonostante le latrine, in luoghi come la cittadella di Pietroburgo, fossero un po’ più avanzate, anch’esse venivano pulite molto raramente.

Oggi abbiamo pochissimi documenti che descrivono quel disastro, Enrico probabilmente desiderava mantenere nascosto il fatto che era quasi annegato nelle escrezioni umane. Se quest’ultimo fosse morto insieme ai suoi nobili, gran parte della storia europea avrebbe potuto essere riscritta. Infatti, negli anni successivi al disastro, Enrico divenne imperatore del Sacro Romano Impero, prese parte alla terza crociata, catturò Riccardo Cuor di Leone d’Inghilterra e prese il controllo della Sicilia.

Niente di tutto ciò sarebbe successo se Enrico fosse morto nel tentativo di convincere due abitanti del posto a smettere di litigare.