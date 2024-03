Quali sono state le imperatrici romane più importanti e potenti della storia?

Quando pensiamo alla stabilità e alla costruzione dell'impero romano raramente consideriamo il ruolo delle imperatrici, che spesso si sono dimostrate fondamentali non solo per la realizzazione di alcune politiche economiche sociali, ma anche per la tenuta o la caduta stessa delle dinastie. In questo articolo vogliamo quindi parlare di alcune delle imperatrici più importanti e potenti della storia di Roma (e non solo), che sono state in grado di stravolgere completamente il destino dell'Urbe svolgendo il loro ruolo di compagne e madri degli imperatori.

Considerata da molti l'imperatrice più importante in assoluto, Livia Drusilla fu la terza moglie di Augusto, quella che scelse quando decise di affrontare Marco Antonio e di iniziare la guerra civile che l'avrebbe portato a diventare imperatore.

Livia Drusilla fu una donna abbastanza pacata ma risoluta, che compì le sue scelte politiche e amministrative principalmente conservando il suo ruolo familiare. Il suo comportamento irreprensibile, la sua serietà e la sua assoluta fedeltà al marito consentirono infatti ad Augusto di frapporsi a Marco Antonio, che in quel periodo aveva scelto di divorziare dalla sorella di Augusto - Ottavia minore - per sposare Cleopatra in Egitto, provocando il più grosso scandalo dell'antichità.

Livia Drusilla seppe anche ammantarsi del ruolo di "prima tra le mogli di Roma", che la rese particolarmente popolare anche tra i plebei, tanto che insieme al marito venne divinizzata di seguito alla morte.

Ebbe anche la capacità d'imporre al marito l'adozione del figlio che aveva avuto dalla sua precedente relazione, quel Tiberio Giulio Cesare Augusto che sarebbe poi divenuto a sorpresa il secondo imperatore di Roma e prosecutore dei piani originali del padre adottivo (fu anche un appassionato di enigmi, ma questa è un altra storia).

Altre due donne che si rivelarono molto importanti per la storia di Roma furono la madre e la seconda moglie di Nerone, Agrippina minore e Poppea.

Agrippina era la moglie dell'imperatore Claudio e anche lei riuscì come Livia Drusilla a convincere il marito ad adottare il figlio nato da una precedente relazione. Per circa 16 anni continuò a tramare contro il marito, consapevole che da un momento all'altro potesse individuare un nuovo erede o scegliersi una nuova moglie. Decise così di agire in fretta e organizzò insieme ad alcuni consiglieri di stato, tra cui il temutissimo Tigellino, un avvelenamento, servendosi dell'esperienza di Locusta, la più grande avvelenatrice del mondo antico.

Le testimonianze storiche la descrivono come una delle donne più belle delle storie di Roma, in grado di convincere le altre persone semplicemente con uno sguardo ammaliante, tuttavia Agrippina avrebbe pagato in maniera violenta il suo tradimento.

Il figlio Nerone, una volta preso il potere e divenuto adulto, si sarebbe infatti dimostrato ingestibile ed esasperato dall'ingerenze materne sulle sue scelte politiche ed amorose l'avrebbe fatta uccidere, inviando ripetutamente dei pretoriani con l'unico compito di eliminarla, in modo tale da sviare i sospetti dalla figura dell'imperatore.

Poppea fu invece la seconda moglie di Nerone e fu una delle cause che spinsero l'imperatore ad uccidere la madre. Agrippina infatti disapprovava i comportamenti sessuali del figlio e soprattutto disprezzava Poppea, considerata sì bella ma troppo stupida e volgare. Secondo una leggenda, Agrippina si sarebbe persino proposta nuda al figlio, pur di non vederlo sposare con la donna che amava, offerta che Nerone rifiutò disgustato e che lo fece allontanare di più dalla madre e dal suo ex tutore Seneca.

Durante gli anni di regno del marito, Poppea si dimostrò anch'essa abbastanza crudele, facendo parte di diverse congiure che avevano lo scopo di allontanare le presunti amanti del marito. Alcuni storici latini, come Tacito, la descrivono persino come una sorte di "seconda Agrippina", essendo calcolatrice, fautrice di diversi intrighi e dedita alla violenza.

Poppea viene anche considerata responsabile di alcune strambe decisioni del marito, come la volontà di realizzare un enorme palazzo al centro di Roma, di seguito al rogo del 64 d.C. Ella fu tuttavia abbastanza amata dall'imperatore, tanto che la divinizzò subito dopo la morte, imponendone il culto alla popolazione romana.

Un'imperatrice che assunse invece un importante ruolo positivo per la storia e la cultura di Roma fu la moglie dell'imperatore Settimio Severo, il fondatore della dinastia dei Severi. Giulia Domna era di origine siriana e seppur non fosse propriamente di origine romana apportò grandi cambiamenti nel modo in cui l'intero impero guardava alla figura politica dell'imperatrice.

Fu una delle prime donne occidentali ad esercitare un'influenza diretta sulle politiche economiche e militari della propria società e si deve anche ad essa l'ingresso a Roma di una particolare fede religiosa, che a quei tempi stava contendendo ai cristiani il controllo religioso delle province orientali: la fede nel sole invitto.

Madre dei successivi imperatori Caracalla e Geta, fu anche colei che spinse in punto di morte sua sorella Giulia Mesa a lottare per far eleggere suo nipote Eliogabalo come imperatore di Roma, contro l'usurpatore Macrino.

Giulia Domna fece restaurare monumenti, donava ingenti quantità di cibo ai più poveri dell'Urbe, si spese personalmente per proteggere artisti e filosofi, aiutò direttamente suo figlio Caracalla per accumulare risorse utili alla realizzazione delle terme e alle manifestazioni pubbliche convinse prima suo marito e poi i figli a sfilare insieme a lei fianco a fianco, garantendosi un prestigio sociale che era mancato persino a Livia Drusilla. Alla fine si suicidò, di fronte alla morte del figlio prediletto, dopo un attenato organizzato da Macrino.

Tra le imperatrici che è possibile considerare tra le più importanti del loro tempo ci sono anche le due imperatrici Faustine, che qualche decennio prima la nascita di Giulia Domna sposarono rispettivamente l'imperatore Antonino Pio e Marco Aurelio, non riuscendo tuttavia ad esprimere lo stesso peso politico e sociale di altre imperatrici.

Ad ottenere il controllo assoluto dell'impero fu però l'imperatrice Galla Placidia, figlia di Teodosio e madre di Valentiniano III, che svolgendo il ruolo di reggente riuscì per qualche anno a gestire il potere dell'impero, in attesa che il giovane compisse la maggiore età legale per essere riconosciuto come imperatore de facto. A renderla straordinaria agli occhi degli storici furono le sue capacità militari, visto che aiutata da alcuni generali dell'impero romano d'Oriente sconfisse l'esercito di un usurpatore proclamato a Roma - Giovanni Primicerio - ponendo sul trono il figlio di 5 anni.

Andando avanti nei secoli e giungendo all'alto medioevo, non si può non considerare in questa lista che comprende le più grandi imperatrici romane la moglie di Giustiniano, Teodora, su cui aleggiano parecchie leggende e controversie.

Innanzitutto bisogna ribadire il fatto che oggi gli storici non reputano più credibile la leggenda raccontata da Procopio da Cesarea che la descrivono come una giovane prostituta che riuscì a sedurre l'imperatore. Ella infatti non fu mai una cortigiana e al massimo sono considerabili credibili le storie che la descrivono come una giovane attrice che visse una vita avventurosa, esplorando il mondo prima del matrimonio.

Teodora oggi è considerata santa dalla chiesa ortodossa e quando era in vita regnò insieme a Giustiniano, accompagnandolo in tutte le sue scelte. Amata dal suo popolo, spese immensi ricchezze per aiutare le classi più deboli di Costantinopoli e tramite la sua amicizia con la moglie di Belisario, il principale generale dell'impero bizantino, influenzò anche alcune scelte militari sgradite al marito, durante la guerra Gotica.

Sarebbe stata anche sua l'idea di sostituire il Papa Silverio con Papa Vigilio, obbligandolo ad abdicare o a dimostrarsi meno duro nei confronti dei fedeli cristiani monofisiti provenienti dalle regioni orientali dell'impero, i quali credevano che la natura divina di Gesù avesse assorbito dopo la sua nascita tutta la sua natura umana, rendendolo divino al 100%.