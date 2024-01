L'impero romano fu ripetutamente colpito da epidemie molto particolari

A differenza di quanto è stato scritto all'interno di moltissimi libri scolastici, l'Impero romano sembra non essere crollato per colpa delle invasioni barbariche o per l'arrivo del Cristianesimo.

Una delle più moderne teorie storiche afferma invece che a causare la crisi politica militare che destabilizzò l'Impero a partire dal III secolo dopo Cristo furono due fattori ambientali molto importanti, che hanno colpito recentemente anche la nostra società moderna.

Questi fattori sono il cambiamento climatico e il propagarsi di alcune epidemie, che possono mettere fuori gioco non solo le comunità urbane o gli eserciti, ma anche gli stessi settori produttivi della società, oltre che piante e animali nel caso in cui si stia parlando di zoonosi. Il cambiamento climatico e la comparsa di nuove malattie sono inoltre due volti dello stesso fenomeno, visto che sono strettamente collegati fra di loro.

Secondo uno studio pubblicato recentemente su Science Advances, improvvise crisi idriche e cali repentini della temperatura afflissero infatti il Mediterraneo durante tre delle principali epidemie della storia romana, due delle quali sono avvenute durante il periodo imperiale e sono ricordate come le più letali dell'antichità.

La pandemia più nota è avvenuta durante il regno degli imperatori adottivi - ovvero ai tempi di Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo - e rafforza l’idea che i cambiamenti climatici possano influenzare l’origine e la diffusione delle malattie infettive, come teorizza lo storico John Haldon dell’Università di Princeton.

Anche l'epidemia di Giustiniano, avvenuta nell'Alto Medioevo, subito dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, supporta questa ipotesi, visto che si diffuse in tutto il mondo, di seguito a un repentino sbalzo termico e all'arrivo di nuovi patogeni dall'est. Durante questa epidemia, tra l'altro, l'umanità avrebbe visto arrivare l'anno peggiore della storia, il 536, che oltre alla malattia e alla guerra vide scuotere il pianeta con un'eruzione vulcanica, vari terremoti, nevicate estive e la caduta di intere città.

Per confermare scientificamente l'ipotesi di una correlazione fra la comparsa dei patogeni e un abbassamento intenso della temperatura, gli scienziati hanno dovuto chiedere il contributo di climatologi, paleontologi e palinologi, in grado di definire lo stato di salute del Mediterraneo durante gli anni in cui si sono diffusi i patogeni di ciascuna pandemia.

"Le ragioni biologiche che si nascondono dietro questa correlazione climatica sono molto semplici" chiariscono gli esperti, tra cui Colin Elliott, storico ed autore del libro "Economic Theory and the Roman Monetary Economy".

Molti patogeni che colpiscono le vie respiratorie fioriscono in condizioni climatiche fredde e secche, spiegano gli scienziati, mentre alcuni virus si sono adattati ad infettare il nostro organismo, ogni qual volta uno sbalzo della temperatura rende i nostri sistemi immunitari più sensibili alle malattie.

Dopo la recente pandemia, grazie a questo studio, gli scienziati sono ora intenzionati a preparare meglio le nostre società, all'arrivo della prossime infezioni note in gergo come Malattie X, in grado di provocare un numero maggiore di morti rispetto a Covid-19. Tuttavia studiando la storia è possibile anche osservare come reagirono i nostri antenati alle difficoltà e come spesso il primo passo che bisogna realizzare, dopo una pandemia, per non far crollare la civiltà sia ottimizzare la distribuzione e l'ottenimento delle risorse, così da non favorire la nascita di pericolose discriminazioni.