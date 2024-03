È questo il primo impero della storia? Molto più antico dei Romani

Quando si parla di imperi, la loro ascesa e caduta sembrano seguire un ritmo quasi naturale nel corso della storia. Ma vi siete mai chiesti quale sia stato il primo impero della storia registrata? Il primato sembra appartenere all'Impero di Akkad, considerato il primo vero impero multinazionale del mondo, fondato da Sargon il Grande.

Questa era una figura emblematica che regnò tra il 2334 e il 2218 a.C. Per farvi capire meglio, la data tradizionalmente accettata per l'inizio dell'Impero Romano è il 27 a.C., con l'ascesa al potere di Augusto. Pertanto, l'Impero di Akkad è sorto circa 2207 anni, o 22 secoli, prima dell'Impero Romano (quale popolo viveva in Italia, invece?).

Anche se la sua esistenza fu relativamente breve, una tale conquista pose le basi di molte prime volte storiche, gettando le fondamenta per le generazioni future. Situato nella regione della Mesopotamia meridionale, unificò diverse città-stato rivali, creando un sistema politico e commerciale che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo della civiltà.

Akkad, la città al cuore dell'impero, rimane un mistero per gli archeologi, ma si pensa fosse posizionata lungo le rive del fiume Eufrate, esercitando un'influenza notevole sulle regioni circostanti. Sargon affermò di aver esteso il dominio dell'impero dalla Persia al Mediterraneo e forse anche oltre. L'unione di stati precedentemente in conflitto permise all'Impero di inaugurare rotte commerciali sicure, promuovendo lo sviluppo di arti, scienze e letteratura.

La lingua akkadiana divenne il mezzo di comunicazione prevalente, sostituendo il sumero in quasi tutti i contesti tranne che nei riti sacri. Una delle innovazioni più notevoli fu l'introduzione di un sistema postale basato su tavolette di argilla, un precursore dei moderni sistemi di comunicazione. Sargon dimostrò una notevole abilità politica, posizionando fedeli in punti chiave dell'impero, tra cui sua figlia Enheduanna, riconosciuta come la prima autrice della storia, che esercitò un'influenza culturale e religiosa senza precedenti.

Nonostante i successi, l'impero affrontò ribellioni e difficoltà, soprattutto sotto i regni dei successori del sovrano. La figura di Naram-Sin, suo nipote, emerge come uno dei sovrani più potenti ma anche controversi, il cui regno si concluse con la caduta di Akkad sotto l'invasione dei Gutiani, segnando l'inizio di un'epoca oscura.

Col tempo, anche il ricordo di Akkad sbiadì, trasformando un tempo fiorente impero in leggenda.

