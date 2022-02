Questo impianto da 1 miliardo creato per assorbire carbonio, in realtà, inquina di più

Il gigante petrolifero Shell ha creato un impianto di cattura del carbonio chiamato Quest con un semplice obiettivo: catturare le emissioni di carbonio dalle operazioni sulle sabbie bituminose e immagazzinarle sottoterra. Tuttavia, l'impianto sembra emettere più CO2 di quanto non riesca ad assorbirne.

Per farvi capire, da quando è stato costruito nel 2015 l'impianto ha impedito il rilascio nell'atmosfera di 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica, ma ha anche rilasciato altri 7,5 milioni di tonnellate. Secondo quanto affermato dall'organizzazione per i diritti umani Global Witness, l'impianto ha avuto la stessa impronta di carbonio di 1,2 milioni di auto a benzina in un anno.

Per farla breve, soltanto il 48% del carbonio dell'impianto è stato catturato; un tasso significativamente inferiore alla richiesta del settore di un tasso di cattura del carbonio del 90% per questi tipi di progetti. Se dovessimo considerare altri gas, invece, il tasso scende perfino al 39%. Un rappresentante della Shell, per controbattere all'accusa, ha dichiarato alla CNBC che lo studio fosse "semplicemente sbagliato", poiché l'impianto è progettato per catturare circa un terzo delle emissioni di CO2.

I risultati di Global Witness ci mostrano che le soluzioni attuate dai sostenitori del petrolio per mitigare le emissioni semplicemente non funzionano (al contrario di questi alberi meccanici capaci di assorbire CO2). In questo caso, secondo quanto riferito, 654 milioni di dollari per la costruzione della struttura Quest di Shell provenivano da sussidi del governo canadese (mentre la struttura è costata 1 miliardo).

Le strutture di cattura del carbonio non funzionano, secondo il parere di moltissimi esperti del settore. Centinaia di accademici e scienziati hanno recentemente scritto una lettera esortando il governo del Canada a non premiare le aziende che utilizzano la tecnologia di cattura del carbonio. "Siamo profondamente preoccupati per la proposta del governo di introdurre un nuovo credito d'imposta sugli investimenti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio", si legge nella lettera, sottolineando il "potenziale limitato" della tecnologia per ridurre significativamente le emissioni.

