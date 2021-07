Quanto tempo impiega una palla per cadere su pianeti diversi? Un video ce lo mostra

Come ben sappiamo, la forza di gravità non è mai uguale nei pianeti del nostro Sistema Solare. Come si comporterebbe un oggetto lasciato cadere dall'alto? Abbiamo visto la potenza di un salto nei corpi celesti del nostro quartiere galattico, mentre oggi vedremo il tempo impiegato da una palla per cadere da un'altezza di un chilometro.

Creatore del video è stato lo scienziato planetario James O'Donoghue, insieme al collega astronomo Rami Mandow. Gli esperti hanno preso come riferimento i dati pubblicati dalla NASA riguardanti la forza di gravità all'equatore di ciascun pianeta del Sistema Solare. Con questi dati in mano, gli scienziati hanno poi calcolato il resto.

Per fare un esempio, sulla Terra la forza di gravità fa cadere gli oggetti a una velocità di 9,8 metri al secondo: una caduta di un chilometro richiederebbe solo 14,3 secondi. Su Saturno le cose cambiano, poiché abbiamo una velocità di caduta di 10,4 metri al secondo; pertanto, una palla impiegherebbe 13,8 secondi per cadere da 1.000 metri.

Sul Sole una pallina impiegherebbe solo 2,7 secondi per cadere da un altezza di un chilometro, poiché gli oggetti in caduta libera viaggiano a 274 metri al secondo. Su Cerere, invece, ci vogliono ben 84,3 secondi affinché una palla arrivi in superficie. Insomma, non vogliamo spoileravi nulla... godetevi il video qui sopra!