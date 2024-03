Quanto impiega Sora di OpenAI per generare un video? Potreste non aspettarvelo

Sono passate giusto un paio di settimane dalla presentazione di Sora da parte di OpenAI: il modello IA in grado di generare video fotorealistici a partire da immagini e testi ha rapidamente stupito il pubblico e ha generato un acceso dibattito tra gli esperti. Ma quanto ci mette Sora a generare i suoi video?

La risposta arriva da un post pubblicato su Reddit dall'utente Hasanahmad. Il titolo del post è eloquente, e spiega che "Un minuto di video più richiedere più di un'ora per essere generato" da Sora. Nel post, che a sua volta cita un articolo di Wired, possiamo leggere che "il ricercatore con cui ho parlato non ha voluto dirmi precisamente quanto tempo ci vuole per renderizzare i video, ma quando ho fatto pressioni sulla questione ha descritto il processo dicendo che 'è più come uscire per andare a prendere un burrito che prendersi qualche giorno di riposo dal lavoro".

In altre parole, la generazione di un minuto di video da parte di Sora potrebbe richiedere diversi minuti, fino ad un'ora o poco più, per essere completata correttamente. Ne sarà felice chi invece si aspettava che il modello avrebbe richiesto dei tempi di processing molto lunghi, mentre potrebbero rimanerne delusi coloro che si aspettavano che la produzione dei contenuti da parte dell'IA fosse istantanea. Intanto, comunque, Sora di OpenAI ha già dei critici: secondo Meta, per esempio, il modello sarebbe destinato al fallimento.

In ogni caso, con una tempistica di generazione testuale pari a un'ora circa per minuto, Sora potrebbe essere perfetto per i contenuti più brevi: in effetti - spiega sempre Wired - nelle demo fornite alla stampa OpenAI avrebbe fatto generare all'IA dei video della durata di una ventina di secondi al massimo. Lo strumento, dunque, potrebbe non essere stato pensato tanto per film e serie TV, ma per video da pubblicare su social network quali Instagram, TikTok e YouTube.