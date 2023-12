Ecco quanto impiega questo vulcano a riempire una piscina: davvero pochissimo

Un vulcano sulla penisola di Reykjanes ha aperto una fenditura lunga 4 chilometri, da cui sgorga una "tenda" di lava. L'eruzione, iniziata il 18 dicembre alle 22:17 ora locale, segue una serie di scosse sismiche. Il punto più settentrionale della fenditura si trova a est di Stóra-Skógfell, mentre la punta meridionale si estende vicino a Sundhnúk.

L'Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) ha riferito che l'attività eruttiva, sebbene inizialmente intensa, sta iniziando a stabilizzarsi. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto durerà questa eruzione. La lava fuoriesce lungo tutta la fenditura, con l'attività più intensa registrata al centro. La mappa di valutazione dei rischi mostra questa zona come "zona 3", contrassegnata in arancione.

L'attività sismica, che si spostava verso sud nelle prime ore di martedì, suggerisce che l'eruzione possa estendersi verso Grindavík, una piccola città di pescatori evacuata l'11 novembre. Secondo David Pyle, professore di Scienze della Terra all'Università di Oxford, il tasso di eruzione potrebbe essere di centinaia di metri cubi di lava al secondo, sufficiente a riempire una piscina olimpionica in circa 20 secondi.

La lunghezza della fenditura potrebbe indicare l'accumulo di magma nella crosta nelle ultime settimane. Questa eruzione è parte di un modello noto che potrebbe innescare ulteriori eruzioni nei prossimi mesi e anni. Gli scienziati stanno ancora studiando i "limiti" tra l'accumulo lento di magma nella crosta e le rapide formazioni che possono portare a eruzioni (sapete che esiste la lava blu?). L'IMO continuerà a monitorare lo sviluppo dell'attività lungo la fenditura, mantenendo un contatto diretto con i soccorritori e la difesa civile.

