Quanto tempo ha impiegato Threads per il milione di utenti? Stracciato Twitter

Nella giornata in cui Threads festeggia i 100 milioni di utenti (sì, avete capito bene: il nuovo social ha già superato questo traguardo) è emersa un'altra statistica non di poco conto. Infatti, il servizio di Zuckerberg e soci ha stracciato Twitter (e non solo) per quel che riguarda il tempo in cui ha raggiunto il primo milione di utenti.

Infatti, come fa notare l'infografica di Statista che trovate in calce alla notizia, così come indicato in un post pubblicato sullo stesso Threads da Morning Brew, il social "alternativo a Twitter" ha superato tale soglia in appena un'ora (o meglio: ci sono state due milioni di iscrizioni in due ore). Per intenderci, ChatGPT, ritenuto finora il servizio più "rapido" a fare ciò, nel 2022 aveva impiegato cinque giorni per fare lo stesso.

Com'era andata con Instagram nel 2010? All'epoca il tempo necessario fu di 2 mesi e mezzo. Nel 2008 Spotify impiegò invece 5 mesi, così come nello stesso anno Dropbox impiegò 7 mesi. Si fa riferimento ad altri tempi anche per Facebook, che nel lontano 2004 impiegò 10 mesi. Ancora più dilatato poi il tempo, ad esempio, per Netflix (1999), dato che quest'ultima impiegò 3 anni e mezzo.

Un altro dato che si fa notare, soprattutto per le controversie tra Musk e Zuckerberg e per le tempistiche di lancio di Threads, è quello relativo al fatto che Twitter impiegò 2 anni (2006). Chiaramente ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti e di mezzo c'è stata anche la diffusione della connessione a Internet a banda larga, ma quello di Threads è sicuramente un traguardo che fa riflettere. D'altronde, anche il capo di Instagram Adam Mosseri ha commentato, proprio sotto la succitata infografica di Morning Brew, con "assolutamente fuori di testa, non è vero?".