Quanto impiegheremmo cadendo attraverso un buco da una parta all'altra della Terra?

Quanto tempo impiegheremmo candendo attraverso un buco da una parta all'altra della Terra? Si tratta di una domanda che vi siete posti almeno una volta nella vita, lo sappiamo, e oggi siamo qui per risolvere ogni vostro dubbio. Fortunatamente per voi, questo interrogativo se lo sono posti in molti e abbiamo una risposta abbastanza dettagliata.

Un articolo pubblicato da Science stimava che il tempo necessario per raggiungere l'altro lato del pianeta fosse di 42 minuti. Tuttavia, come se questa scoperta non fosse un traguardo importante per lo scibile umano, un nuovo studio ha concluso che in realtà ci vorrebbe ancora meno tempo per arrivare dall'altra parte.

Il fisico Alexander Klotz ha infatti deciso di affrontare il problema da una nuova angolazione calcolando la densità della Terra utilizzando i dati sismici in nostro possesso. La densità della superficie terrestre è inferiore a quella del suo centro e, cadendo in questo foro lunghissimo, secondo lo scienziato impiegheremmo solo 38 minuti e 11 secondi per arrivare all'altra estremità.

Frenate l'entusiasmo: un buco del genere oltre a non essere possibile (purtroppo), poiché la massima profondità mai scavata è solo di 12 chilometri, durante la caduta attraverso questo foro si raggiungerebbe una velocità massima di quasi 30.000 chilometri all'ora... uccidendo qualsiasi essere vivente all'istante.

Come se non bastasse, "a metà della corsa la gravità cambierebbe direzione e tu andresti dal lato opposto. Dovresti aggrapparti all'altra estremità, altrimenti cadresti di nuovo nel modo in cui sei venuto", ha affermato infine Klotz.