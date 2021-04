Quanto tempo impiegheremmo per completare un giro intorno alla Luna?

Phileas Fogg, il protagonista del libro di Jules Verne "Il giro del mondo in 80 giorni", ha impiegato, per l'appunto, 80 giorni per completare un giro della Terra, ovviamente utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. Uscendo fuori dal nostro pianeta e andando sulla Luna, quanto tempo potremmo impiegare per completare un giro del satellite?

Ovviamente, come sempre, la risposta deriva da molti fattori, tra cui la velocità della camminata, il tempo giornaliero di "escursione" e le deviazioni per evitare i punti più scomodi. All'incirca, un viaggio a piedi intorno al nostro corpo celeste preferito potrebbe impiegare più di un anno... ma non sarà per nulla facile.

Prima di tutto: a quale velocità potremmo camminare sulla Luna? Gli astronauti delle missioni Apollo sono andavano a una velocità di 2,2 chilometri all'ora, ma questo per colpa delle loro tute pesanti e poco "ottimizzate". In base a un test effettuato nel 2014, però, al giorno d'oggi i nuovi astronauti potrebbero raggiungere facilmente i 5 chilometri all'ora, grazie anche alle nuove tute spaziali.

A questa nuova ipotetica velocità massima, ci vorrebbero circa 91 giorni per percorrere la circonferenza lunare (10.921 km); per confronto, alla stessa velocità sulla Terra ci vorrebbero circa 334 giorni camminando senza sosta (senza fermarsi a dormire o mangiare). "Penso che logisticamente, potrebbe essere fatto", ha dichiarato a LiveScience Aidan Cowley, consulente scientifico dell'Agenzia spaziale europea. "Ma sarebbe una missione molto strana da sostenere".

Si dovrebbe tener conto di molte variabili, come l'acqua, il cibo, l'ossigeno e, ovviamente, anche la temperatura, che all'equatore della Luna arriva a 100 °C, mentre durante la notte scende a -180 °C. "Fornire protezione contro queste temperature estreme potrebbe essere possibile con tute appositamente progettate e rover per la protezione, ma le temperature potrebbero anche cambiare lo stato del terreno e influenzare la velocità con cui potresti camminarci sopra", continua Cowley.

Quindi, realisticamente, si potrebbe camminare alla velocità massima di 5 chilometri all'ora per massimo 3/4 ore al giorno. Ciò significa che ci vorrebbero circa 547 giorni, o quasi 1,5 anni, per percorrere la circonferenza del nostro satellite. Sicuramente, per adesso, si tratta di una cosa impossibile da attuare, ma quasi sicuramente tra qualche decennio uscirà su tutti i giornali l'impresa del "primo essere umano ad aver completato un giro completo sulla Luna".