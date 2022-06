Quanto impiegheremmo per raggiungere Cerere? Scopriamolo

Cerere è l'asteroide più imponente presente nella fascia principale di asteroidi, tra Marte e Giove, ed è l'unico planetoide del sistema solare interno ad essere considerato come pianeta nano. Da sempre ha affascinato scienziati (e non) per la sua superficie di ghiaccio e minerali e la possibilità di ospitare un mare liquido, nel sottosuolo.

Cerere è tornato alla ribalta dell'interesse pubblico anche grazie alla sua presenza in una nota serie televisiva su Amazon Prime, The Expanse, dove il pianeta nano è abitato e sfruttato per le sue caratteristiche.

Quindi, qualora volessimo effettivamente raggiungerlo, quanto impiegheremmo con le tecnologie attuali?

Prima di tutto dobbiamo considerare la distanza che intercorre tra la Terra e Cerere che, quando è alla sua massima distanza è di circa 3,77 UA o unità astronomiche (la distanza che separa il nostro pianeta dalla nostra stella).

Per quanto riguarda le tempistiche, fortunatamente abbiamo dati più che attendibili, grazie alla missione DAWN della NASA che è partita il 27 settembre 2007, per poi giungere nei pressi di Cerere il 6 Marzo 2015. Più di 7 anni quindi, ma dobbiamo sottolineare che la sonda ha visitato anche Vesta (un altro asteroide) durante il suo viaggio.

In via ipotetica, ovviamente, potremmo raggiungerlo in molto meno tempo. Dovremmo innanzitutto sfruttare la distanza minima da Cerere, che nel punto più vicino alla Terra tocca le 1,77 AU. Utilizzare poi il veicolo spaziale senza pilota più veloce mai costruito, che ha toccato i 400 mila km/h circa. Quindi, considerando la distanza di 259.195.741 di km, il viaggio richiederebbe 28 giorni circa (molti meno di quelli della sonda Dawn).

Un'altra potenziale (e reale) sfida sarà quella di utilizzare lo Space Launch System, un razzo di prossima generazione che la NASA spera di utilizzare per le future missioni nel sistema solare, con cui potrebbe volerci circa un anno per arrivare nei pressi di Cerere; mica male!

