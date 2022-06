Quanto impiegheremmo per raggiungere Ganimede? Scopriamolo

Ganimede è uno dei satelliti di Giove ed è un corpo celeste estremamente affascinante. Non solo perché è la luna più grande del nostro sistema solare, addirittura più grande del pianeta Mercurio e del pianeta nano Plutone, ma anche perché la NASA vi ha trovato prova di un oceano sotterraneo di acqua salata. Quanto ci vuole, dunque, per raggiungerlo?

Partiamo col dire che Ganimede si trova a circa 1 milione di chilometri da Giove, che a sua volta orbita a circa 778 milioni di chilometri dal Sole. Il gigante gassoso è quindi a poco più di 5 unità astronomiche dal Sole, che (abbreviata in AU) ricordiamo essere la distanza che intercorre tra la Terra e la nostra stella.

Da questa distanza, dunque, se viaggiassimo alla velocità della luce luce impiegheremmo poco più di 30 minuti per raggiungere il sistema gioviano e quindi Ganimede. Se invece volessimo provare a spostarci con dei mezzi più "realistici" ed attuali?

In questo caso verrebbero in nostro aiuto alcune precedenti missioni spaziali che hanno sorvolato il satellite prima di raggiungere Giove ed ottenere risultati molto diversi in base allo scopo del viaggio. Ad esempio, la prima sonda spaziale che in assoluto raggiunse il sistema del gigante gassoso fu la Pioneer 10 della NASA che, partita il 3 marzo 1972, arrivò a destinazione il 3 dicembre 1973, dopo 640 giorni di volo, attraversandolo però a tutta velocità ad oltre 130 mila km di distanza.

Successivamente, nel 1995, anche la sonda Galileo ha raggiunto il sistema gioviano, per entrare in orbita attorno al gigante gassoso dopo ben 2.242 giorni di viaggio, ed effettuare diversi sorvoli di Ganimede a soli 264 km dalla sua superficie, offrendoci quindi una valutazione più realistica dei tempi che potrebbe richiedere un viaggio che permetta di rallentare, avvicinarsi ed osservare la luna.

Inoltre, dati (di viaggio) ancora più precisi potremo averli grazie alla missione Jupiter Icy Moons Explorer dell'ESA, con data di lancio prevista per il 2023, che studierà Ganimede (ed altre due lune gioviane) e sarà la prima sonda ad entrare nell'orbita del satellite.

Una curiosità, nella mitologia Ganimede era un bellissimo ragazzo che fu portato sull'Olimpo da Giove travestito da aquila, divenendo poi il coppiere degli dei.

