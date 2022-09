Quanto impiegheremmo per raggiungere il pianeta abitabile più vicino a noi?

Lo sappiamo, la missione Artemis deve ancora partire per la Luna, i progetti di colonizzare Marte sono ancora lontani, ma noi già immaginiamo di colonizzare altri mondi. Sognare fa bene al progresso scientifico, anche quando rasenta la fantascienza. Oggi, ad esempio, fantasticheremo su un viaggio verso il pianeta abitabile più vicino, anzi due.

LP 890-9b (grande circa il 30 percento in più della Terra) e SPECULOOS-2c (circa il 40 per cento più grande del nostro pianeta) sono infatti due pianeti in grado di ospitare la vita, scoperti proprio recentemente e di cui vi abbiamo parlato in una precedente news.

Secondo quanto riportato dalla rivista Astronomy & Astrophysics, i due corpi celesti, che orbitano intorno ad una piccola stella nana fredda, sono posti a circa 100 anni luce da noi e SPECULOOS-2c, il secondo, è davvero un ottimo candidato come pianeta abitabile "di riserva".

Ma quanto impiegheremmo per raggiungerlo? Con le tecnologie attuali quanto ci vuole per percorrere 100 anni luce? (che ricordiamo essere un'unità di spazio, non di tempo)

Stiamo ovviamente parlando di distanze immense se rapportate ai nostri abituali riferimenti ma, considerando che la luce viaggia nel vuoto a circa 300 mila km/s, possiamo dire che un anno luce è pari a 9.460.730.472.581 di km (9460 miliardi di km). Vi gira la testa? E stiamo parlando di un solo anno luce.

Continuiamo; dato che al momento non disponiamo di una tecnologia così avanzata da poter raggiungere la velocità luminale, dobbiamo prendere come valore di riferimento la sonda più veloce mai lanciata dall'uomo (più precisamente dalla NASA): La New Horizons. Che, con i suoi 60 mila km/h, potrebbe essere in grado di percorrere un anno luce in circa 18 mila anni terrestri.

Quindi, se per percorrere 1 solo anno luce impiegheremmo tutti quegli anni, per attraversare la distanza che ci separa dalla nostra "futura nuova casa", che ricordiamo essere di ben 100 anni luce, dovremo viaggiare per ben 1.800.000 anni. Un milione ottocentomila anni terrestri. Ecco... ora può girarvi la testa.

A proposito di viaggi spaziale, sapete quanto ci vuole per raggiungere Marte? Una meta sicuramente più abbordabile.