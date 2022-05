Quanto tempo impiegheremmo per raggiungere Sagittarius A?

Sono passati pochi giorni dal rilascio della prima foto ufficiale di Sagittarius A, l'enorme buco nero che occupa il centro della nostra galassia; un evento emozionante che segna davvero la storia della scienza tutta, non solo dell'astronomia. Ma, seppur in via ipotetica, quanto tempo impiegheremmo per raggiungerlo ed ammirarlo con i nostri occhi?

Partiamo subito prendendo in considerazione le informazioni che sappiamo di Sgr A:

Il buco nero si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea, che si "estende" per circa 100.000 anni luce. Noi, come pianeta Terra, e Sistema Solare, ci troviamo circa a metà strada dal suo centro (e quindi dal buco nero in questione), quindi più o meno a 25.000 anni luce.

Pertanto, qualora riuscissimo a trovare il modo di viaggiare (almeno) alla velocità della luce, impiegheremmo ben 25.640 anni luce (ad essere precisi) per raggiungere il cuore di Sagittarius A. Un viaggio senza dubbio proibitivo anche con una tecnologia "da film".

Sarebbe dunque impensabile con le tecnologie attuali considerando che, ad esempio, per raggiungere il pianeta blu Nettuno, l'ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare (a "soli" 4 miliardi di km da noi), la sonda Voyager 2 ha impiegato ben 12 anni e mezzo.

Limitiamoci quindi (per ora) a viaggiare con la nostra fantasia, supportata dalle splendide immagini che la scienza ci regala con ogni sua scoperta.

A proposito di ipotetici viaggi spaziali, sapete quanto ci vuole per raggiungere Marte? E quanto per arrivare su Saturno, così da ammirarne gli splendidi anelli?