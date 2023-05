Quanto tempo impiegò il creatore del Cubo di Rubik per risolvere la sua creazione?

Il famosissimo rompicapo noto come “cubo di Rubik” è stato inventato dal professor ungherese Ernő Rubik, nel 1974. Il suo intento, tramite un enigma composto da 27 piccoli cubi di plastica, era quello di spiegare alla sua classe il concetto di tridimensionalità. Lo scopo è quello di ruotare i cubi per ottenere sei facce dello stesso colore.

Ma quanto impiegò il professor Rubik a decifrare la sua creazione? Secondo alcune fonti, l’uomo impiegò diverse settimane per risolvere il suo rompicapo. Nel 2014, al New York Times, Ernő Rubik ha affermato che ci volle circa un mese per completare il cubo per la prima volta, sottolineando che è stato un processo complicato e che richiedeva moltissima attenzione.

Sembra scontato dire che, all’epoca, non vi erano già la miriade di algoritmi tramite i quali oggi riesce a risolvere il rompicapo in meno di 20 secondi.

Dagli anni ’80 ad oggi, il cubo di Rubik ha assunto i connotati di un fenomeno di culto ed è apprezzato in ogni angolo del globo… Chissà se il suo creatore era consapevole che la sua idea sarebbe diventata un geniale enigma. Nel corso degli anni, i cuber hanno raggiunto livelli straordinari, attraverso tecniche e algoritmi capaci di risolvere il cubo il più velocemente possibile; oggi il Cubo ha più connotati di essere un gioco di logica e memoria, anziché un enigma.

Il record ufficiale è nelle mani del cinese Guanbo Wang, il quale è riuscito a ricomporre le facce originali del cubo in 1,01 secondi.