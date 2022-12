L'imponente TV Sony 8K da 85 pollici è in sconto da MediaWorld, ma il prezzo è alto

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa Sottocosto da MediaWorld, in quanto il portale ufficiale di quest'ultima pullula di promozioni in ambito tech. Tra queste, si fa notare, anche per via del prezzo, quella su un TV Sony con risoluzione 8K.

A tal proposito, il modello Sony XR85Z9K viene adesso proposto a un prezzo pari a 10.999 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Se vi state chiedendo dov'è lo sconto, dovete sapere che, stando a quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena, precedentemente il costo del prodotto ammontava a 11.499,99 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 4,35% (che però in questo caso sono 500,99 euro di sconto). Non manca la consegna gratuita.

La scheda tecnica di Sony XR85Z9K, che rappresenta un televisore che sarebbe un eufemismo definire "non per tutte le tasche", include un pannello Mini LED da 85 pollici con risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel). Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il modello di Sony consente di effettuare l'upscaling dei contenuti.

In ogni caso, al netto dell'offerta citata in questa sede, che rappresenta più che altro "un sogno" per non poche persone, potreste voler approfondire promozioni ben più accessibili mediante il canale Telegram delle offerte, considerando anche che il momento dei regali di Natale si sta avvicinando sempre di più.