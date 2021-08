Una 'pietra miliare' nella ricerca sulla fusione nucleare

Un team di fisici nucleari ha utilizzato dei laser per generare un’enorme quantità di energia attraverso il processo di fusione a confinamento inerziale, il quale potrebbe rappresentare una fonte di energia “pulita” in un prossimo futuro.

Infatti il processo di fusione nucleare consiste in una reazione nucleare dove i nuclei di due o più atomi si uniscono tra loro formando il nucleo di un nuovo elemento chimico, nello specifico l’esperimento svolto al National Ignition Facility in California, ha utilizzato due isotopi dell'idrogeno, per creare elio. Questo ha permesso agli oltre 200 laser utilizzati per la sperimentazione, di generare un’esplosione di energia della durata di appena 100 trilionesimi di secondo, che ha tuttavia suscitato estremo entusiasmo tra i ricercatori, producendo una quantità di energia pari al 70% di quella utilizzata per alimentare il processo.

La fusione nucleare è il processo fisico che si verifica nel cuore delle stelle, ed è considerata da molti scienziati come una valida fonte di energia “pulita” in quanto, diversamente dalla fissione nucleare, non produce scorie radioattive. A tal proposito, Kim Budil, direttore del Lawrence Livermore National Laboratory, ha affermato: “Questo risultato è un progresso storico per la ricerca sulla fusione a confinamento inerziale”.

L’obiettivo di generare più energia di quanta ne venga utilizzata per avviare il processo di fusione sembra ancora lontano nel tempo, come afferma lo stesso Jeremy Chittenden, co-direttore dell'Imperial College di Londra: “Trasformare questo concetto in una fonte rinnovabile di energia elettrica sarà probabilmente un processo lungo e comporterà il superamento di importanti sfide tecniche”. Tuttavia i recenti progressi ottenuti dalla ricerca, che hanno visto un incremento di “utile” energetico di 8 volte rispetto all’analogo esperimento della primavera 2021, lasciano ben sperare sul futuro di questa tecnologia a fusione nucleare.