Uno studio conferma che di Apple Watch rileva con precisione la fibrillazione atriale

Stanford Medicine ha pubblicato oggi i risultati dell'Apple Heart Study, che ha preso il via nel 2017 allo scopo di determinare se Apple Watch sia in grado di rilevare la fibrillazione atriale, che può essere un indicatore di gravi problemi di salute del cuore se non trattata con tempestività.

La ricerca ha coinvolto 419.297 utenti negli Stati Uniti, di cui lo 0,52% (pari a 2.161 persone) ha ricevuto notifiche di ritmo cardiaco irregolare durante i 117 giorni di monitoraggio. A questo punto, il team ha deciso di inviare delle patch per l'ECG per ottenere un secondo parere.

Dei 450 individui che hanno restituito i patch con i dati, la fibrillazione atriale era presente nel 34% dei casi, e nel 35% in utenti con età pari o superiore ai 65 anni. Tuttavia, in alcuni casi la patologia rilevata dall'orologio era nelle prime fasi e non abbastanza frequente per essere rilevata dai cerotti medici, soprattutto nei partecipanti più giovani.

Nello studio i ricercatori lodano la capacità di Apple Watch di identificare i falsi positivi, e quindi di non inviare notifiche alle persone sane che però presentano sintomi che potrebbero confondere il chip per l'ECG.

La ricerca ha stabilito che Apple Watch è in grado di rilevare la fibrillazione atriale con un alto livello di precisione, ma nelle conclusioni viene anche sottolineato che lo studio è semplicemente una base per le ricerche successive e permetterà ai medici di ottenere risultati più precisi in futuro, che probabilmente permetteranno anche ad Apple di migliorare la funzionalità.

Qualche settimana fa in Italia si è tenuta la più grande campagna di prevenzione della fibrillazione atriale dell'Ospedale Fatebenefratelli.