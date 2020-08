Quanto sono importanti le api selvatiche per agricoltura? Si parla di un numero con 8 zeri

Le api sono importantissime per la buona salute delle colture, poiché questi insetti ci offrono un aiuto senza precedenti. Solamente nel Nord America ci sono circa 4.000 specie di api autoctone e una nuova ricerca ha calcolato che queste creature forniscono oltre 1.5 miliardi di dollari ogni anno dall'impollinazione.

Analizzando la produzione di 131 fattorie commerciali negli Stati Uniti e in Canada, gli scienziati hanno dimostrato che anche nelle zone con un'agricoltura intensa in cui le api da miele sono abbondanti, le api selvatiche svolgono un ruolo comparabile nella produzione del nostro cibo. Precedentemente si pensava, infatti, che le api "domestiche" fossero più importanti di quelle selvatiche. "Abbiamo scoperto che l'abbondanza di api selvatiche sui fiori delle colture nelle principali regioni di produzione degli Stati Uniti è superiore a quanto si pensasse", scrivono gli autori del nuovo studio.

Secondo quanto scrivono sul loro articolo, pubblicato in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, cinque delle sette colture studiate producono più frutta e verdura quando vengono impollinate da più api, il che significa che anche in luoghi in cui sono tenute le api da miele "domestiche", le api selvatiche possono aiutare a incrementare i profitti degli agricoltori.

Purtroppo le api selvatiche sono anche quelle più minacciate. Nel secolo scorso, la metà di tutte le specie autoctone nel Midwest degli Stati Uniti sono scomparse. Questo declino potrebbe avere un impatto importante sull'economia alimentare. Si devono proteggere queste creature, poiché alcune pratiche agricole possono danneggiarle.