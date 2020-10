L'ingresso al British Museum di Londra è gratuito per tutti sempre

L’ingresso al British Museum di Londra è gratuito tutti i giorni e per tutti i visitatori. Lo sapevate? Non serve nulla, dovete solo andare ed entrare. All'ingresso, per tutti coloro che vogliono supportare questa incredibile iniziativa, ci sono delle teche per delle donazioni. Ovviamente non sono obbligatorie.

Il British Museum è senza ombra di dubbio uno dei più importanti musei del mondo. Inaugurato nel 1753, ogni anno accoglie circa 6 milioni di visitatori, che si perdono nelle sale sconfinate della struttura (sono infatti consigliati 2 o 3 giorni per visitarlo al massimo). Ci sono anche intere guide che consigliano cosa vedere prima, in quale ordine e, sopratutto, in quanto tempo.



All'interno si può trovare davvero di tutto e non ci può non citare: la Stele di Rosetta, le impronte del Buddha, delle mummie provenienti dell'antico Egitto, un Moai proveniente dall'Isola di Pasqua e tantissimo altro. Tutti gli appassionati dell'Egitto troveranno pane per i loro denti; il British Museum ospita la più grande e più completa collezione di antichità egizie (con oltre 100.000 pezzi) fuori dal Museo Egizio del Cairo.



Non solo: il museo ha una delle collezioni più grandi e complete di antichità del mondo classico, con oltre 100.000 oggetti. Questi vanno per lo più in data dall'inizio dell'età del bronzo greca (circa 3200 a.C.) all'istituzione del cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero Romano, con l'Editto di Milano sotto il regno dell'imperatore romano Costantino I nel 313 dopo Cristo.



Insomma, se vi trovate a Londra si tratta di una tappa imprescindibile.