Importanti novità sull'asteroide Bennu che potrebbe colpire la Terra

La missione OSIRIS-REx che ha consentito alla NASA di toccare la superficie dell'asteroide Bennu sta rivelando dei risvolti molto interessanti inerenti la superficie del piccolo corpo roccioso.

L'agenzia spaziale statunitense ha condotto delle importanti e inaspettate ricerche pubblicate sulle riviste Science e Science Advances a opera di Dante Lauretta, ricercatore principale della missione OSIRIS-REx, riguardo la densità della superficie dell'oramai celebre asteroide.

Quest'ultima appare molto diversa da ciò che gli studiosi pensavano. Inoltre l'arrivo su Bennu, non è stato esente da problemi di natura tecnica. Tanto è vero che gli scienziati dichiarano che se non fossero stati immediatamente azionati i propulsori per indietreggiare, la navicella sarebbe letteralmente sprofondata all'interno della superficie rocciosa.

Affinché venga resa l'idea, quest'ultima è stata paragonata dai ricercatori alla vasca piena di palline di plastica nella quale noi tutti, da bambini, ci siamo sicuramente "tuffati". Nonostante, infatti, l'arrivo sull'asteroide sia stato effettuato con molta delicatezza, questo è stato ugualmente seguito da un elevato quantitativo di sassi che si sono mossi da terra e, la ripartenza della navicella ha lasciato alle sue spalle un cratere del diametro di ben 8 metri.

Si tratta di scoperte molto interessanti e utili poiché, si sta parlando di un asteroide considerato potenzialmente pericoloso per il nostro pianeta. In realtà quindi, l'eventualità che possa fare ingresso nella nostra atmosfera potrebbe quasi certamente condurlo alla totale disintegrazione. Ovviamente, risulta necessario svolgere ulteriori ricerche a riguardo e perché no, condurre indagini su altri corpi rocciosi simili a questo.



