Importanti rincari per YouTube Premium, anche se per ora non c'è l'Italia

Dopo la questione della fine del test YouTube Premium per i video 4K, torniamo a fare riferimento su queste pagine all'abbonamento a pagamento legato alla popolare piattaforma di Google. Questa volta, di mezzo ci sono i rincari di YouTube Premium in vari mercati.

A tal proposito, come riportato da 9to5Google e Gizmodo, gli utenti esteri coinvolti sono stati avvertiti tramite un messaggio di posta elettronica del fatto che il piano Famiglia di YouTube Premium costerà di più a partire dal 21 novembre 2022. Tra i mercati coinvolti, vengono citati Stati Uniti d'America, Canada, Regno Unito, Giappone, Indonesia, Brasile e Argentina.

Per il momento non è coinvolta l'Italia, ma chiaramente in questi casi si guarda sempre un po' all'estero, anche per comprendere quali potrebbero potenzialmente essere le mosse future in merito al servizio. A che tipo di rincari si fa riferimento? Per intenderci, negli Stati Uniti d'America il costo del succitato piano Famiglia passerà da 17,99 dollari a 22,99 dollari al mese, per un aumento di 5 dollari al mese.

In un messaggio di posta elettronica rivolto a Gizmodo, Paul Pennington di YouTube ha fatto riferimento all'inflazione come causa degli aumenti. In questo contesto, gli utenti stanno già iniziando a discutere in merito alla possibilità che rincari di questo tipo vadano a espandersi anche ad altri Paesi col passare del tempo.