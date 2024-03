Ecco una importantissima funzionalità per i gamer in arrivo su Windows 11: finalmente!

Tra le novità attese in Windows 11 24H2, troviamo sicuramente la funzione “Super Resolution” basata sul DirectSR e che sarà presente nelle impostazioni di sistema. In occasione della GDC 2024, il colosso di Redmond ha diffuso ulteriori informazioni sul funzionamento di questo sistema.

Rivolgendosi agli sviluppatori, alcuni dirigenti Microsoft hanno spiegato che la Super Resolution è utile per eseguire l’upscaling della grafica dei giochi in modo tale da far girare i giochi ottimamente sui display ad alta risoluzione.

Non si tratta ovviamente di una nuova tecnologia, ma la sfida più importante attualmente è senza dubbio rappresentata dall’implementazione su larga scala, in quanto gli sviluppatori saranno costretti a testare i codici shader separati perle diverse tecnologie di upscaling.

Con DirectSR però Microsoft vuole venire incontro agli stessi sviluppatori, supportando più tecnologie di upscaling senza la necessità di testare il codice per le varie tecnologie come DLSS, FSR ed XeSS in quanto le API instradano variabili, parametri ed altre informazioni a tuti gli upscaler, elaborando i dati necessari. Microsoft ha inoltre spiegato che DirectSR gestirà le imminenti funzionalità di Super Resolution basate su AI/NPU.

Con Windows 11 Microsoft vuole integrare l’IA praticamente ovunque, anche in Esplora File. Ovviamente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

