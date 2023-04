L'importanza dei driver nei videogiochi: le GPU Intel ARC migliorano ancora!

Sin dalla sua prima generazione, Intel sta dimostrando di essere molto attenta al supporto driver per le schede Intel ARC. Nel mondo del gaming sappiamo bene quanto questo aspetto sia determinante per la longevità delle schede video, come insegna del resto anche NVIDIA con i suoi driver Game Ready.

Dopo i driver ottimizzati per Resident Evil 4 Remake, Intel continua imperturbabile sulla sua strada proponendo una nuova build pensata per migliorare le prestazioni in alcuni specifici titoli con boost fino al 63%.

Come ha dichiarato l'azienda, ci saranno miglioramenti sia per la A750 che per la A770:

Dead Space Remake (DX12)

Fino al 55% in più a 1080p a Ultra su Arc A750

Fino al 63% in più a 1440p a Alto su Arc A750

F1 22 (DX12)

Fino al 6% in più a 1440p a Alto su Arc A770

Fino al 7% in più a 1440p a Alto su Arc A750

Fino al 17% in più a 1080p a Ultra con Ray Tracing su Arc A750

Dying Light 2 Stay Human (DX12)

Fino al 6% in più a 1080p a Alto con Ray Tracing su Arc A770

Fino al 7% in più a 1440p a Alto con Ray Tracing su Arc A770

Dirt 5 (DX12)

Fino al 8% in più a 1080p a Ultra con Ray Tracing su Arc A750

Fino al 4% in più a 1440p a Ultra con Ray Tracing su Arc A750

Deathloop (DX12)

Fino al 4% in più a 1080p a Molto Alto con Ray Tracing su Arc A750

Fino al 6% in più a 1440p a Molto Alto con Ray Tracing su Arc A750

Insomma, il team blu sembra tenerci davvero molto ai suoi "early adopters" di schede video Intel ARC, cercando di mettere sul piatto aggiornamenti sensibilmente migliorativi con una discreta frequenza.

Nel frattempo, in rete iniziano a circolare i primi rumor sul lancio di Intel ARC Battlemage, seconda generazione di schede video da gaming del chipmaker americano.