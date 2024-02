L'importanza devastante dei sottomarini durante la 2° Guerra Mondiale

I sottomarini della Seconda Guerra Mondiale, attraverso azioni segrete e attacchi sorprendenti, hanno inflitto perdite devastanti alle forze dell'Asse. La Storia racconta di quanto siano stati fondamentali per la vittoria, ma mai sono stati celebrati a dovere considerando i danni ingenti provocati.

Diversamente dal sottomarino tedesco affondato a causa di un WC, quelli americani si sono rivelati una delle armi più efficaci e letali dell'arsenale Alleato. Con una strategia che combinava tecnologia avanzata, coraggio e astuzia, queste "sentinelle silenziose" hanno condotto una guerra nascosta che ha lasciato un segno indelebile sul destino delle nazioni coinvolte.

Le statistiche parlano chiaro: con la distruzione di 1.314 navi nemiche nel solo teatro del Pacifico, i sottomarini americani hanno cancellato oltre la metà del naviglio bellico dell'Asse, rappresentando il 55% del totale delle perdite nemiche. Questo risultato è stato ottenuto con perdite tutto sommato piccole in relazione alla totalità delle proprie forze, e si concretizzarono in 52 unità affondate, di cui 48 a causa degli attacchi ostili.

La capacità di infliggere danni così estesi al nemico, perdendo così poche unità sul totale, evidenzia l'efficacia e la letalità di queste imbarcazioni. Le operazioni condotte dai sottomarini nel Pacifico hanno avuto un impatto profondo sulla guerra sottomarina. Questo dimostra che potevano fungere non soltanto come ricognitori o per imporre un blocco navale, ma anche come controffensiva capace di decimare le linee nemiche, interrompere rotte commerciali e isolare le basi navali.

Chiaramente non ci sono solo vittorie e plausi. Emblematico fu il caso del Torpedo Mark 14: questo sottomarino presentava evidenti difetti di progettazione tali che riusciva a mancare il bersaglio a pochi metri da esso...