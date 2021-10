L'importo del Canone Rai aumenterà nel 2022? Ecco quanto si pagherà

La questione del possibile aumento del Canone Rai è nuovamente tornata agli onori della cronaca dopo le dichiarazioni del'amministratore delegato della TV pubblica, Carlo Fuoretes, nel corso di un'audizione in Commissione di Vigilanza Rai. Ma qual è la situazione allo stato attuale?

Dopo aver affrontato la questione relativa alla possibile estensione del Canone Rai a smartphone e tablet, oggi analizziamo l'importo.

Allo stato attuale, 15 Ottobre 2021, non sono emerse avvisaglie di un possibile aumento dell'imposta di possesso di apparecchi audiovisivi già dal 1 Gennaio 2022.

Per tutto il prossimo anno, quindi, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, l'importo annuo del Canone Rai dovrebbe comunque essere di 90 Euro.

Resta da capire come si pagherà: la via dell'eliminazione dalla bolletta dell'energia elettrica resta aperta, anche sulla base delle richieste arrivate da parte dell'Unione Europea nell'ambito del Recovery Fund, ma il Governo non ha ancora adottato il provvedimento ad hoc.

Il Canone Rai si pagherà da Gennaio ad Ottobre, con addebito di 16 Euro su ogni fattura bimestrale dell'elettricità. In caso di eliminazione, si tornerebbe al vecchio sistema con i bollettini singoli che i contribuenti potranno pagare singolarmente.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso: le prossime settimane si preannunciano piuttosto movimentate.