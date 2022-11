È impossibile che tu riesca a risolvere questa illusione ottica in 2 secondi

Questa illusione ottica è facile. Sarebbe bene specificarlo in partenza, prima che orde di Jedi digitino nei commenti che questo rompicapo ottico è banale e poco soddisfacente. Tuttavia, la vera impresa consiste nel riuscire a trovare l’elemento nascosto in meno di due secondi. Credi di avere la stoffa per risolvere l’illusione del fotografo?

Nella prova di oggi ci sono molteplici fattori che collaborano per risolvere il puzzle:

la visione periferica , fondamentale se vogliamo decifrare l’enigma entro due secondi;

, fondamentale se vogliamo decifrare l’enigma entro due secondi; la definizione dei dettagli , che aiutano a dare un’identità precisa ad ogni elemento del paesaggio;

, che aiutano a dare un’identità precisa ad ogni elemento del paesaggio; la percezione, vero motore del cervello, basta una linea di troppo per non vedere cosa effettivamente c’è nell’immagine.

Lo scenario è estremamente comune: in un ambiente boschivo, si cela un elemento che si mimetizza con l’ambiente, proprio come la scorsa illusione del serpente. Questa volta è un fotografo di paesaggi naturali a nascondersi, in una foresta montuosa.

Hai tutti gli strumenti a disposizione per sciogliere la “matassa”, ti serve solo un cronometro e puoi andare alla ricerca del ritrattista. Come di consueto, siamo pronti a tendere un ramo d’ulivo a chi è in cerca di un aiuto: nell’immagine ci sono diverse gradazioni del verde, perciò appare logico che anche l’uomo indossi questo colore.

Allora, sei riuscito a trovare il fotografo in soli due secondi? Ovviamente sì, ormai siamo consapevoli di aver creato un contingente di automi che risolvono illusioni ottiche. Che ne dite, giusto per concludere in bellezza, di dare un’occhiata all’enigma visivo del geco?