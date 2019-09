Impossible Burger arriva nei primi negozi di alimentari già da domani, ma non in Italia

Dopo l'approdo dell'Impossible Whopper nei Burger King, Impossible Foods, l'azienda dietro a queste atipiche "creazioni" senza carne, ha annunciato che, a partire da domani 20 settembre 2019, gli Impossible Burger arriveranno nei primi negozi di alimentari.

In particolare, come riportato anche da TechCrunch, 27 negozi di alimentari della catena Gelson's Market nella California del sud riceveranno le prime scorte di Impossible Burger. Non si tratta in realtà della prima azienda che vende hamburger senza carne nei negozi di alimentari, visto che la Beyond Meat ha già lanciato a giugno i suoi prodotti di questo tipo. In quell'occasione, i negozi coinvolti erano Whole Foods, Kroger, Safeway, Publix, Wegmans, Target, Sprouts e altri. Insomma, gli hamburger senza carne stanno uscendo dai ristoranti e arrivando anche nei negozi di alimentari, perlomeno nelle catene presenti oltreoceano.

In ogni caso, vi ricordiamo che sia Impossible Foods che Beyond Meat vendono già i loro hamburger ai ristoranti. In particolare, stando ai dati diffusi da Impossible Foods, il suo hamburger di carne vegetale sarebbe già disponibile in oltre 17.000 ristoranti (di cui oltre 7.000 Burger King).

Il prezzo dell'Impossible Burger nei negozi di alimentari è fissato a 8,99 dollari per la confezione da 340 grammi. Stando ad alcune indiscrezioni, inizialmente le persone potranno acquistare un massimo di 10 confezioni contemporaneamente.