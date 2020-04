Che fine ha fatto Impossible Burger? Ecco come sta andando in USA

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente di Impossibile Burger, l'hamburger di carne vegetale che ha fatto molto parlare di sé quando è stato annunciato. Tuttavia, ultimamente in Italia non se ne sente più parlare molto. Andiamo, dunque, a vedere come sta andando negli Stati Uniti d'America.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear e TechCrunch, in realtà la proposta senza carne di Impossible Foods sta convincendo gli americani, tanto che a breve arriverà in oltre 1000 nuovi negozi. L'annuncio è arrivato giovedì 16 aprile 2020 e la finta carne a base vegetale si sta facendo sempre più strada negli USA. L'espansione relativa ai negozi di alimentari ha già portato Impossible Burger in dozzine di negozi nel 2019, ma il 2020 potrebbe essere l'anno in cui la disponibilità inizia a farsi particolarmente interessante.

Vi ricordiamo che il prezzo statunitense varia dai 8,99 a 9,99 dollari per un pacchetto da 12 once (circa 340 grammi). Impossible Foods, l'azienda dietro a queste "creazioni" senza carne, ha già stimato un importante incremento in termini di vendite per i prossimi mesi, dato che l'aumento della domanda da parte di consumatori e rivenditori è consistente. In particolare, la società ha affermato che nelle ultime settimane ci sono state vendite da record. Come confermato da Dennis Woodside, presidente di Impossible Foods, l'impennata è dovuta anche alla situazione attuale, che chiaramente sta costringendo molti americani a mangiare in casa.

Il successo dell'azienda viene confermato dalla recente "raccolta" di ben 1,3 miliardi di dollari dagli investitori. Insomma, nonostante qui da noi se ne stia parlando sempre meno dopo l'elevato interesse iniziale, in realtà negli Stati Uniti d'America Impossible Burger sta andando molto bene.