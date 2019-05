Impossible Foods lancia la salsiccia senza carne, sarà utilizzata per la pizza

Impossible Foods, la società che ha creato il panino Impossible Burger, è pronta a rilanciare ed a quanto pare ha creato una salsiccia senza carne, che sarà utilizzata nella catena di pizzerie Little Caesars.

La Impossible Supreme Pizza potrà essere acquistata al prezzo di 12 Dollari in cinquantotto ristoranti della catena in quattro località degli Stati Uniti: Yakima, WA, Albuquerque, NM, Ft. Myers, FL e Naples, FL. Qualora il test dovesse andare come previsto, la compagnia potrebbe estendere la disponibilità del prodotto.

La salsiccia senza carne è composta da ingredienti molto simili agli hamburger dell'azienda, e si basa sull'eme della carne di soia per generare il sapore carnoso. Impossibile Foods ha anche affermato che è stata rimossa la proteina della patata per dare alla salsiccia una consistenza più elastica. La società ha affermato di aver sviluppato una vera e propria piattaforma che porterà al lancio di prodotti simili.

La scelta delle località non è casuale. Impossibile Foods ha infatti deciso di avviare la fase pilota in zone che hanno già familiarità con i propri prodotti.

La salsiccia a base vegetale oltre ad essere ecocompatibile, è anche più salutare della carne bovina. Ha zero colesterolo, un ottavo di grassi saturi e circa il 20% in meno di calorie.

La speranza è che il riscontro sia simile a quello di Impossible Whopper, che ha debuttato nel listino di Burger King.