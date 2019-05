Impossible Whopper in arrivo in altre città, con un bus turistico

Di Impossible Whopper abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. Il panino senza carne di Burger King ha fatto il suo debutto nella filiale di St. Louis della popolare catena di fast food, e si prepara a farsi strada anche altrove.

Secondo quanto riferito da Engadget, il panino ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri in tre nuovi mercati: Miami, Montgomery, e Columbus. Per dare il via alla commercializzazione, Burger King ha fatto attraversare le città da un bus turistico che ha offerto giochi, musica ed omaggi.

Il panino è frutto di una startup che ha in passato ha collaborato con ristoranti come White Castle, Red Robin e Hard Rock Cafè e che vanta gli investimenti di Jay-Z, Will.i.am, Jaden Smith, Katy Perry, Serena Williams, Kirk Cousins ​​e Paul George. Bill Gates, Google Ventures, Horizons Ventures e UBS invece si sono impegnate a sostenere il progetto. Complessivamente, Impossible Foods ha raccolto più di 300 milioni di Dollari nell'ultima ondata di finanziamento, e secondo quanto affermato da molti sarebbe ormai prossima ad un debutto in borsa.

I creatori sperano che il nuovo hamburger, che non contiene vera carne, possa essere un'alternativa valida a quelli classici, ma nel caso di Burger King potrebbe risultare una mossa giusta per attirare nuove fasce di clientela.

Il popolare marchio di fast food sta puntando anche su una strategia pubblicitaria come il bus turistico, attraverso cui mira a far conoscere l'hamburger da tutti.