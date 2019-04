Impossible Whopper, l'hamburger senza carne è ufficialmente nel listino di Burger King

Burger King aveva stretto una partner con Impossible Foods per portare una speciale versione del loro impossible burger in alcuni ristoranti selezionati. L'hamburger senza carne è indistinguibile da quelli veri, sia nel sapore che nell'aspetto e un sacco di persone giurano sia buonissimo. Ora è entrato nel listino ufficiale della catena.

Non più nei 59 Burger King dell'area di St.Louis dove inizialmente era stato lanciato in via sperimentale, ma in tutti i ristoranti della catena negli Stati Uniti. Il che ovviamente apre le porte ad un'esportazione di questa speciale collaborazione anche in Europa.

L'hamburger non contiene carne ed ha l'80% di colesterolo in meno rispetto ai panini normali del Burger King, ma non solo, anche il 15% di grassi in meno. L'apporto calorico è comunque piuttosto generoso, anche perché c'è comunque il condimento e la maionese che si trovano nel Whopper normale.

Burger King aveva scommesso che né i suoi dipendenti né i suoi clienti sarebbero stati in grado di notare differenze tra un Impossible Whopper e gli hamburger normali. Missione riuscita perché il panino è andato a ruba. Per capirci, Impossible Foods è addirittura riuscita a ricreare la succosità della carne normale grazie all'utilizzo dell'eme.

Non è l'unico tentativo di rivoluzionare il mercato del consumo di carne, da tempo sentiamo parlare anche dell'ambizione di alcune aziende di produrre carne creata in laboratorio.