Impostare il browser predefinito su iPhone? Un gioco da ragazzi con iOS 17.4

Apple ha appena reso disponibile iOS 17.4, un aggiornamento significativo che ora supporta gli app store alternativi e introduce finalmente la possibilità di scegliere il browser predefinito su iPhone in modo semplice.

Al primo avvio del browser Safari dopo l'aggiornamento, viene visualizzato un pop-up che richiede di scegliere un browser. Premendo "Continua", viene proposto un elenco di browser compatibili con iPhone, mentre selezionando poi il riquadro del browser preferito sarà possibile installarlo rapidamente tramite pochi tocchi. Di seguito le opzioni in ordine sparso.

Opera;

Google Chrome ;

; Onion Browser;

Yandex;

Mozilla Firefox ;

; Ecosia;

You.com;

DuckDuckGo;

Microsoft Edge ;

; Aloha;

Apple Safari;

Brave.

In fase di installazione, a schermo comparirà il messaggio: "Aprendo questa app, si imposterà come browser predefinito. Potrai sempre cambiarlo in Impostazioni". Potreste volervi dunque recare nelle Impostazioni dell'iPhone e selezionare la voce "Safari" (o quella del browser di cui fate uso), modificando l'opzione "App per il browser di default" come da preferenze.

In conclusione, iOS 17.4 offre agli utenti iPhone una maggiore libertà nella scelta del browser predefinito, che viene avviato in automatico quando si apre un link a un sito Web.

Contemporaneamente, però, Apple ha generato discussioni a causa del blocco dell'account sviluppatore di Epic Games, avvenuto proprio poco tempo dopo il lancio di iOS 17.4. L'aggiornamento di marzo 2024 sta insomma facendo discutere il mondo Tech.