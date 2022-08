Impostare Chrome come predefinito su Windows 11 sarà ancora più semplice

Sin da quando era ancora in fase di sviluppo, si vociferava che sarebbe stato più difficile cambiare browser con Windows 11 ed effettivamente tali voci si sono rivelate veritiere, con un sistema di impostazione dei predefiniti particolarmente intricato.

Addio al singolo tasto nelle impostazioni di Windows 10, ora è necessario passare per diverse e talvolta non del tutto comprensibili opzioni secondarie per avere il pieno controllo della situazione. Tuttavia, già dopo il lancio del nuovo OS di Redmond, la compagnia decise di dare ascolto all'utenza rendendo leggermente più semplice cambiare browser su Windows 11, pur cambiando di poco la sostanza.

La notizia di oggi arriva, a tal proposito, proprio come una ventata d'aria fresca: finalmente, cambiare browser per impostare Chrome come predefinito non richiederà più neanche di dover aprire le impostazioni di Windows, basterà farlo direttamente dall'app.

Questa nuova feature, identificata per primo dall'utente Reddit Leopeva64-2, consente di impostare Chrome come predefinito direttamente dal browser, bypassando completamente il controllo di sistema. Purtroppo, allo stato attuale questa feature è disponibile solo nella build Dev 106.0.5231.2 di Chrome, ma si spera che presto possa approdare anche sulla versione stabile dell'applicazione.

Chi è ancora sul canale stabile del browser di Google, invece, per il momento dovrà continuare ad andare su Impostazioni, poi App, poi App predefinite.