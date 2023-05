Impostare il Nucleo domestico su Netflix? Ecco come funziona in Italia

In seguito all'annuncio dell'arrivo in Italia del blocco della condivisione degli abbonamenti Netflix, è di fatto "scoccata l'ora" per coloro che erano soliti usufruire del password sharing. Non sono infatti poche le segnalazioni relative alla comparsa, sullo schermo del TV, della scritta "Netflix è riservato a te e a chi vive con te".

Sembra che quest'ultima abbia iniziato a palesarsi ai primi utenti nella giornata del 25 maggio 2023, anche se non tutti l'hanno già vista comparire (quindi non è chiaro se la piattaforma di streaming stia "avvisando" solamente coloro che dispongono di un account che sembrerebbe coinvolto nel fenomeno del password sharing o meno).

In ogni caso, è bene approfondire la questione del come impostare il Nucleo domestico su Netflix, visto che è questo ciò che sta venendo richiesto di fare agli utenti coinvolti. A tal proposito, quel che si può fare è eventualmente attendere che compaia il succitato messaggio a schermo, premendo poi sul pulsante "Continua" e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa Netflix per confermare che il televisore appartiene al Nucleo domestico Netflix.



Ricordiamo che quest'ultimo viene descritto a livello ufficiale come "l'insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui guardi Netflix". Al netto di questo, dopo aver premuto su "Continua", compare una doppia scelta: risulta possibile impostare il TV in cui è apparso il messaggio come unico Nucleo domestico Netflix oppure si può scegliere l'opzione "Non ora", che però comporterà la scelta in automatico da parte del sistema del Nucleo domestico principale.

Se pensate però di voler "anticipare" la comparsa del messaggio, risulta possibile seguire quanto indicato direttamente sul portale ufficiale di Netflix. In parole povere, selezionando da TV l'opzione "Chiedi assistenza", si può poi gestire manualmente il Nucleo domestico Netflix. Di mezzo c'è anche una verifica tramite e-mail o SMS.



Per il resto, se volete saperne di più in merito a quanto si sa finora sulla questione, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento sullo stop alla condivisione di Netflix.