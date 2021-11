Impostare 'scadenze' per fare le cose è importante? Un esperimento rivela la risposta

Le persone si dividono sostanzialmente in due gruppi: chi durante una scadenza procrastina sempre fino all'ultimo momento e chi, invece, agisce il prima possibile per portare a termine il suo impegno. Un nuovo studio esamina una domanda: cos'è meglio, fissare una scadenza o non fissarne affatto?

Per l'esperimento sono state chiamate alcune persone a caso dalle liste elettorali neozelandesi. Ognuno ha ricevuto una lettera che chiedeva loro di completare un sondaggio online sul alcune donazioni di beneficenza che avrebbe richiesto cinque minuti per essere completato. In cambio, avrebbero ricevuto una piccola ricompensa in denaro che avrebbero potuto donare a qualche ente benefico.

Gli studi del genere su questioni più o meno importanti sono davvero tanti: come il trucco per smettere di pensare a un tormentone o allo studio che ci dice che risolvere i battibecchi è importante per vivere bene. Ritornando al nostro esperimento, sono stati spediti tre tipi di inviti a più di 1.000 persone: uno che prevedeva un termine di 10 giorni dopo la consegna, uno che aggiungeva altre tre settimane dopo la consegna e un altro senza alcuna scadenza. Contro ogni probabilità, il tasso di risposta più alto è stato ottenuto da coloro che non avevano alcuna scadenza (con una risposta dell'8,32%).

Coloro a cui era stata data la scadenza di una settimana aveva un tasso di risposta del 6,59%, mentre il tasso di risposta alle persone a cui era stato dato un mese di tempo era solo del 5,53%. Potrebbe sembrare logico che avere più tempo per completare un sondaggio porti a ricevere più risposte, ma è interessante notare che il senso di urgenza e importanza dati a una scadenza possono essere controproducenti.

Lo studio - supportato da altre ricerche - conferma che non avere una scadenza offre alle persone maggiori opportunità di ricordare qualcosa e portare a termine il compito.