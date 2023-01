Ecco l'impresa necessaria per scavare un tunnel in mezzo la Terra fino in Cina

Invece di impiegare decine di ore per arrivare in Cina, si potrebbe creare un buco in mezzo alla Terra per arrivare direttamente dall'altra parte del mondo! In questo modo impiegheremmo molto meno tempo utilizzando questa scorciatoia, ma cosa succederebbe scavando un tunnel per arrivare agevolmente nel paese del Drago?

Innanzitutto per arrivare in Cina si dovrebbe iniziare a scavare in Argentina o in Cile. Il buco più profondo mai scavato è il Kola Superdeep Borehole, a 12.260 metri sotto la superficie, dove la pressione è 4.000 volte superiore rispetto al livello del mare e le temperature raggiungono i 180 gradi Celsius. Inutile dirvi che questa impresa è fantascientifica, se non impossibile.

Supponendo di avere gli strumenti adeguati, però, ecco le difficoltà di questo viaggio. Dopo essere arrivati a 20.000 metri sotto il primo strato della Terra, la crosta terrestre, ne inizierebbe uno nuovo: il mantello, che costituisce l'84% del volume del pianeta. Vicino a questo confine, le temperature arrivano a circa 1.000 gradi Celsius, abbastanza alte da fondere metalli come l'argento, ma non una punta d'acciaio, il materiale che utilizzeremo per arrivare fin qui.

Le cose cambieranno in fretta raggiungendo i 100.000 metri, dove la pressione e la temperatura sono così elevate che, in alcuni punti, la roccia assume una consistenza simile al caramello (quella che erutta e diventa lava). A 150.000 metri inizieremo a trovare numerosi diamanti - poiché di formano in questo strato - e a 410.000 metri la roccia è di nuovo solida.

A 3 milioni di metri di profondità raggiungeremo il ​​terzo strato della Terra, il nucleo esterno. Qui le temperature sono le stesse della superficie del Sole. Supponendo di avere a nostra disposizione un supermateriale, perché nessun elemento noto riesce a resistere a una temperatura di 6.000 gradi Celsius, potremmo continuare il nostro scavo, ma davanti a noi si trova un nemico ancora più potente: la gravità.

Il nucleo esterno ha una gravità bassa poiché gran parte della massa del pianeta si trova sopra le nostre teste, producendo una forza gravitazionale che si allontana dal centro. Quindi, per continuare, avremmo bisogno di una forza continua verso la direzione dove stiamo scavando, dei missili capaci di spingerci in avanti. Arrivati a circa 6,4 milioni di metri di profondità, al centro della Terra, intorno a noi c'è la stessa massa che ci trascina ugualmente in tutte le direzioni, quindi qui non c'è gravità.

Ed è qui che il viaggio diventa più difficile: scavando oltre il centro, inizieremo a sentire nuovamente gli effetti della gravità, ma questa volta ci tirerebbe verso l'alto, dove si trova ora la maggior parte della massa terrestre. Quindi, scavando verso il basso, ci sembrerà di salire e senza strumenti adeguati c'è il rischio di cadere di nuovo verso il centro.

Una volta superato quest'ultimo ostacolo, continuando a scavare per altri 6,4 milioni di metri e arriveremo in Cina: missione compiuta... ma non era meglio l'aereo?