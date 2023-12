L'impressionante modulo fotografico di Galaxy S24 Ultra si mostra in una nuova foto

Ancora leak sulla prossima serie di smartphone targati Samsung. Dopo il leak che ha svelato la GPU Exynos 2400 del Galaxy S24, quest’oggi è trapelata in rete una nuova fotografia della variante Ultra, che pone l’accento sul modulo fotografico del dispositivo.

Come si può vedere in calce, l’immagine mostra i modulo fotografici del Galaxy S24 Ultra, i quali evidentemente sono pronti per essere montati negli smartphone che dovrebbero giungere nei negozi tra qualche mese. Accanto ai moduli fotografici sono presenti alcuni dati che mostrano la descrizione, il numero della componente ed altre informazioni.



Secondo le schede tecniche dei Galaxy S24 trapelate nelle scorse ore, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere dotato di un sensore primario da 200 megapixel, accompagnato da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel ed un altro sensore da 50 megapixel. A quanto pare, il sensore permetterà agli utenti di ottenere uno zoom ottico di 2x, 3x, 5x e 10x.

A giudicare dai rumor trapelati in rete nelle ultime ore, Samsung dovrebbe tenere il Galaxy Unpacked di presentazione dei prossimi Galaxy S24 il prossimo 17 Gennaio 2024 a San Jose, in California. Ovviamente seguiremo la presentazione in diretta con tutti gli approfondimenti e notizie del caso.