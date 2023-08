L'impressionante video di dozzine di squali che si nutrono di una carcassa di balena

Gli squali tigre sono noti per essere creature solitarie, ma c'è un profumo irresistibile che li unisce: l'aroma avvolgente di una balena morta. Questi sontuosi banchetti possono attrarre decine di squali contemporaneamente, eppure è raro avere la fortuna di immortalare tali momenti, come quello che potrete osservare nel video.

A fine giugno, un drone ha sorvolato le acque del Queensland, Australia, rivelando uno spettacolo eccezionale: circa 50 squali tigre che si abbandonavano al corpo senza vita di una balena. Questa visione non solo è fondamentale per la ricerca sugli squali, ma serve anche come monito per i bagnanti locali.

Daniel Clifton, Senior Ranger del Dipartimento dell'Ambiente e della Scienza del Queensland, avverte: "Dove c'è una balena morta, è probabile che ci siano squali nelle vicinanze. La morte di una creatura simile, pur essendo un evento triste, diventa fonte di vita per molti altri animali marini, dai pesci agli squali."

Dal filmato si può osservare che, di tanto in tanto, uno squalo si lancia sul corpo del mammifero deceduto, agitandosi freneticamente mentre cerca di strappare un boccone. In un momento del video, una nube giallastra emerge dal ventre della balena, e non si tratta di ambra grigia, ma di un segno probabile dei gas e dei succhi gastrici che fuoriescono nell'acqua.

Gli scienziati hanno iniziato a studiare questi eventi di predazione solo negli ultimi trent'anni. Sebbene gli squali tigre siano i visitatori più frequenti, non è raro vedere anche grandi squali bianchi o squali toro unirsi al banchetto. In alcune occasioni, lungo le coste australiane, si è persino osservato che coccodrilli d'acqua salata si uniscono alla festa.

Alle volte, però, queste creature vengono trovate in posti più strani: nella giungla.