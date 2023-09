Qualcosa di imprevisto è successo all'asteroide che abbiamo deviato

Quasi un anno fa, la NASA ha deviato con successo l'asteroide Dimorphos. L’evento faceva parte della missione DART, che mira a difendere la Terra da possibili impatti meteorici. Tuttavia, nuove osservazioni suggeriscono che, inspiegabilmente, l'orbita di Dimorphos abbia continuato a cambiare per un mese dopo l'impatto.

Dimorphos in realtà non rappresentava un pericolo per noi, ma è stato scelto perché gli astronomi sapevano esattamente quanto tempo impiegava per ruotare intorno al più grande asteroide Didymos. L'obiettivo era di accorciare il suo periodo di sette minuti, ma l'impatto lo ha in realtà accorciato di 33 minuti.

Inoltre, osservandolo diversi mesi dopo la missione, alcuni studenti della Thacher School hanno scoperto che l'asteroide ha continuato a perdere velocità nel tempo. "Il numero che abbiamo ottenuto era leggermente più grande, circa 34 minuti", ha dichiarato il dottor Jonathan Swift, insegnante e direttore dell'osservatorio della scuola.

Il comportamento non era previsto ma, considerando che questa era la prima volta che l'umanità deviava un corpo celeste, ci si poteva aspettare qualche fenomeno inatteso.

È possibile che il rallentamento sia dovuto alla ricaduta del materiale roccioso sollevatosi in seguito all’impatto. Tuttavia, per sapere con esattamente cosa sia successo su Dimporphos, sarà necessario attendere il 2026, quando la missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea raggiungerà gli asteroidi, fornendo ulteriori informazioni sulla collisione e sulle sue conseguenze.