Improbabile il ritorno del Touch ID su iPhone: Apple continuerà a puntare sul Face ID

Nella sua newsletter settimanale, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha discusso e svelato alcuni retroscena che hanno accompagnato lo sviluppo dei nuovi modelli di iPhone. A quanto pare, Apple avrebbe considerato la possibilità di pensionare il Face ID a favore di un Touch ID da integrare nello schermo.

Tuttavia, come abbiamo potuto vedere, alla fine il progetto non si è concretizzato ed i nuovi iPhone 14 ed iPhone 14 Pro continuano ad integrare il Touch ID. Gurman ritiene che il Face ID sia “qui per restare” e che il sistema di riconoscimento dell’impronta digitale “non tornerà sugli iPhone di punta, almeno nell’immediato futuro”.

“Negli ultimi anni, ci sono state discussioni interne in Apple sul possibile ritorno del Touch ID sugli iPhone di fascia alta. L’azienda ha testato il Touch ID sullo schermo e ha persino pensato di integrarlo nel pulsante di accensione. A questo punto, credo che Face ID sia qui per restare ed il Touch ID non tornerà sugli iPhone di punta, almeno nell’immediato futuro” si legge nella newsletter in cui Gurman ipotizza anche uno spostamento del Touch ID nel pulsante di accensione solo per gli iPhone di fascia bassa come i prossimi iPhone SE.

Insomma, i rumor sul Touch ID e Face ID per iPhone 15 evidentemente non corrispondono alla realtà e sono destinati a finire nel dimenticatoio.