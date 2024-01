Ogni impronta digitale è unica al mondo, giusto? Assolutamente no!

Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances, potrebbe realmente mettere in discussione le tue convinzioni. Le impronte digitali sono talmente diverse da variare addirittura da dito a dito della stessa mano? La risposta non è scontata.

Si è soliti pensare che le nostre impronte digitali siano talmente uniche, da risultare diverse anche tra le dita della stessa mano. A quanto pare però, senza scomodare le impronte degli orsi polari, i ricercatori della Columbia University ci dimostrano che non è così.

Affermano infatti di aver realizzato un modello di intelligenza artificiale in grado di confrontare le impronte digitali intrapersonali (ovvero delle diverse dita della stessa persona) con una sicurezza del 99,99%. Ma non è tutto.

Rispetto agli attuali metodi adoperati per confrontare i dettagli di ciascuna impronta, l'IA analizza in particolare l'orientamento delle varie "forme" che costituiscono l'impronta stessa. In tal modo è possibile osservare quanto siano in realtà simili tra loro le impronte intrapersonali.

Per riuscire nel loro intento, gli scienziati hanno addestrato un’IA utilizzando un database pubblico del governo statunitense contenente circa 60.000 impronte digitali e 525.000 immagini. I risultati dimostrano che le prestazioni dell’intelligenza artificiale erano anche coerenti tra i diversi generi e gruppi razziali.

"Immagina quanto bene funzionerà una volta che sarà addestrato su milioni, invece che su migliaia di impronte digitali", ha dichiarato Aniv Ray, che ha contribuito ad analizzare i dati. Le ripercussioni sono molteplici.

Sebbene l’unicità delle impronte digitali (tra individui diversi) sia ciò che le rende così cruciali nelle indagini sulla scena del crimine, l’attuale incapacità di abbinare le impronte digitali di diverse dita della stessa persona può causare grossi problemi nel collegare le prove forensi.

"Questa ricerca è un esempio di come anche un'intelligenza artificiale abbastanza semplice, dato un set di dati abbastanza semplice che la comunità di ricerca ha in giro per anni, può fornire intuizioni che sono sfuggite agli esperti per decenni", ha affermato Hod Lipson, professore presso il dipartimento di Ingegneria della Columbia.

Dopo aver visto come incastrare i criminali col pelo dei gatti, è però opportuno sottolineare come la ricerca non sia stata esente da critiche. L’articolo è stato inizialmente respinto da una prestigiosa rivista forense con un revisore anonimo che ha concluso che "è risaputo che ogni impronta digitale è unica" e non sarebbe dunque possibile rilevare somiglianze intra-persone.