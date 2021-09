Queste impronte fossili sono la prima prova conosciuta di umani in Nord America

Una nuova scoperta archeologica sembra offrire la prova definitiva dell'esistenza degli umani in Nord America ben prima di quanto gli esperti potessero mai immaginare: per l'esattezza ben 7.000 anni prima. Su un antico letto di un lago, nel Parco Nazionale di White Sands del New Mexico, sono state trovate impronte fossili risalenti a 23.000 anni fa.

Queste sono le orme più antiche mai trovate nel Nord America. Gli esseri umani hanno quindi occupato il territorio durante il picco dell'era glaciale (a proposito, ecco quanto era freddo questo periodo), mentre prima si pensava che le persone avessero attraversato un ponte terrestre che esisteva tra la moderna Siberia e l'Alaska durante l'ultima era glaciale, tra 26.500 e 19.000 anni fa. A proposito, tempo fa esisteva anche un ponte di terra che collegava Gran Bretagna e Germania.

Successivamente, dopo che i ghiacciai si sciolsero tra 16.000 e 13.500 anni fa, gli umani iniziarono la migrazione verso il Sud America. In base alla nuova scoperta, però, molto probabilmente gli umani sono migrati a sud in più ondate, e una di queste è avvenuta prima dell'ultima era glaciale, secondo Sally Reynolds, paleoecologista della Bournemouth University in Inghilterra e co-autrice del nuovo studio pubblicato sulla rivista Science.

Gli esperti hanno trovato 60 impronte umane risalenti a 21.000 e 23.000 anni fa. La maggior parte di queste tracce apparteneva ad adolescenti e bambini, scopre la squadra. I giovani, infatti, potrebbero aver giocato nella zona mentre gli adulti cacciavano e si radunavano. Non è chiaro, tuttavia, come abbiano fatto queste persone ad arrivare in Nord America.

Potrebbero aver attraversato un corridoio di terra senza ghiaccio, o addirittura potrebbero aver utilizzato delle barche salpando dall'odierna Russia o dal Giappone.