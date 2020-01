Altre impronte di ominide si aggiungono alle cosiddette 'Ciampate del Diavolo'

Sono state trovate in Italia, ai piedi del vulcano ormai spento di Roccamonfina, altre 14 impronte di ominidi risalenti a migliaia di anni fa.

La scoperta è avvenuta in provincia di Caserta in una zona particolarmente conosciuta ai piedi del vulcano Roccamonfina, ormai non più attivo. La scoperta di queste orme antiche di ominidi è solo l’ultima di una lunga serie tanto che queste si sono meritate il famigerato nome di “ciampate del diavolo”. La tradizione popolare, infatti, ha imbastito la leggenda che le impronte fossero state create dal diavolo in persona, l’unico capace di camminare sulla lava ardente del vulcano. Ovviamente, nulla di tutto questo è vero. In particolare, le ultime impronte scoperte da un team di scienziati italiani sono in numero di 14 e si pensa che risalgano a 385.000 – 325.000 anni fa.

A differenza delle altre orme, scoperte prima di queste ultime, che scendevano dal vulcano, queste sembrano invece salire, inerpicarsi lungo il costone. Ma come è stato possibile che queste impronte siano rimaste per così tanto tempo? Ebbene è possibile che a conservare queste orme fino a noi sia stato il flusso piroclastico del vulcano. Probabilmente le impronte sono state lasciate dagli ominidi nel momento in cui il flusso piroclastico era freddo ma comunque ancora abbastanza morbido e duttile da fare in modo che, una volta camminato al di sopra, l’impronta venisse lasciata nitida. Gli studiosi, però, non si sono fermati qui e hanno deciso di studiare più da vicino le impronte.

Dopo varie misurazioni hanno capito che l’ominide responsabile delle orme non correva ma camminava tranquillo (segno che la lava era ormai fredda!) e che queste erano molto simili a quelle di Neanderthal ritrovate in spagna, a Sima de los Huesos, tanto da far credere che anche in questo caso, a lasciarle, siano stati altri Neanderthal. Tuttavia il dibattito su quale tipo di ominide fosse stato a lasciarle è ancora aperto. Ma le novità non finisco qui. Nel sito sono stati trovati anche oggetti in pietra, forse degli attrezzi utilizzati dagli ominidi. La scoperte di questi oggetti, le impronte che suggeriscono uno spostamento tranquilli, fanno credere agli esperti del settore che in quella zona doveva esserci una qualche specie di comunità.