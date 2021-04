Queste sono le impronte più piccole mai trovate di uno stegosauro

Nella rivista Palaios un team di archeologi ha riportato la scoperte delle impronte più piccole mai trovate di uno stegosauro (ichnogenus Deltapodus). L'orma è stata trovata nella provincia cinese dello Xinjiang ed è rimasta lì per ben 100 milioni di anni; si trattava di un cucciolo delle stesse dimensioni di un gatto.

L'impronta è grande appena 5,7 centimetri di lunghezza e mostra che queste creature, molto probabilmente, camminavano in modo differente dagli adulti. "Come lo stegosauro, questo piccolo dinosauro probabilmente aveva punte sulla coda e placche ossee lungo la schiena. Con un'impronta di meno di sei centimetri, questa è la più piccola conosciuta al mondo", afferma il paleontologo Anthony Romilio dell'Università del Queensland, in Australia.

Nella regione sono state trovate altre orme di stegosauro lunghe fino a 30 centimetri, mentre in altre parti del mondo, le tracce di stegosauro raramente superano i 50 centimetri. Sebbene non siano stati preservati molti dettagli, la forma della stampa è davvero interessante: non è allungata come le tracce dei vecchi stegosauri.

"Gli stegosauri in genere camminavano con i talloni a terra, proprio come fanno gli umani, ma a quattro zampe, il che crea lunghe impronte", continua Romilio . "La minuscola traccia mostra che questo dinosauro si stava muovendo con il tallone sollevato da terra, proprio come fa un uccello o un gatto. In precedenza abbiamo visto tracce accorciate come questa solo quando i dinosauri camminavano su due gambe".

Grazie all'impronta di questo cucciolo, gli esperti potranno rispondere ad alcune domande su queste creature.