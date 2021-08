Impulsi laser ultraveloci per la prossima generazione di archiviazione dati

Un Team di ricerca internazionale, capitanato dal Dott. Davide Bossini, suggerisce l’utilizzo di laser ultraveloci per incrementare le prestazioni della tecnologia di archiviazione dei dati.

La ricerca pubblicata sulla rivista: Physical Review Letters, tratta i fenomeni magnetici che possono essere generati nei materiali antiferromagnetici attraverso l’utilizzo di speciali laser che lavorano a frequenze di femtosecondi (pari ad un milionesimo di miliardesimo di secondo), e quindi col potenziale di dotare materiali specifici, come il magnesio o il cromo, di nuove proprietà utili per applicazioni di archiviazione dati ad alta efficienza energetica.

Infatti, il sempre maggior impiego di tecnologie “big data” e “cloud” rappresenta il sintomo di una domanda globale per la gestione dell’archiviazione dei dati in costante espansione, coadiuvata dalla necessità di un'elaborazione e disponibilità delle informazioni sempre più immediata e accessibile. A tal proposito le stime indicano che la crescente domanda di capacità di “storage” potrà essere soddisfatta ancora per un massimo di dieci anni, a condizione che non vengano sviluppate nuove tecnologie per efficientare il processo.

Per questo motivo i materiali antiferromagnetici si candidano per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie dell’informazione. Questi sono caratterizzati da atomi magneticamente alternati, che annullandosi a vicenda non generano nessun impatto magnetico sull’ambiente circostante. Tuttavia, è bene specificare che questi elementi antiferromagnetici presentano all’interno delle aree denominate “domini” dove i momenti magnetici opposti sono allineati in direzioni differenti.

Nella ricerca oggetto della pubblicazione, i ricercatori hanno dimostrato, attraverso impulsi laser ultraveloci, che le onde magnetiche con frequenze diverse possono essere indotte, amplificate e persino accoppiate tra loro attraverso domini diversi, ma solo se adiacenti e quindi accomunati da una “parete di dominio”. In questo senso, lo stesso Dott. Bassini ha affermato: “La capacità di accoppiare diverse onde magnetiche attraverso le pareti di dominio, genera la possibilità di controllare attivamente la propagazione delle onde magnetiche nel tempo e nello spazio, nonché il trasferimento di energia tra le singole onde alla scala del femtosecondo. Rappresentando un prerequisito per l'utilizzo di questi materiali atto all’archiviazione e l'elaborazione ultraveloci dei dati”.

Tali tecnologie di archiviazione dei dati, basate su antiferromagneti sarebbero esponenzialmente più veloci e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle attuali, garantendo la soddisfazione delle future esigenze del mercato.