In attesa del Red Friday, Mediaworld sconta iPhone 6 a 299 Euro ed il Vivobook

Prenderà il via dopodomani, 6 Luglio, su Mediaworld, la tre giorni di promozioni denominata Red Friday, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che riprende la denominazione del Black Friday, seppur in un'altra salsa.

Come vi avevamo ampiamente detto nelle scorse ore, Mediaworld sta tenendo degli sconti in anteprima quotidianamente attraverso il proprio sito web. Vediamo quelli di oggi, 4 Luglio.

In cima al volantino odierno campeggia la televisione a LED da 32 pollici targata Philips, la 32PHS4112 , con tanto di tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S, che può essere acquistata a 179 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino, per uno sconto netto del 28,10 per cento, a cui però bisogna aggiungere le spese di spedizione di 10,99 Euro.

Mediaworld sconta anche l'Asus Vivbook S510UR-BR175T, un laptop con processore Intel Core i5-8250U, hard disk da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM, display da 15,6 pollici LED, scheda grafica Nvidia GeForce GT 930MX con 2 gigabyte di memoria integrata e basato su Windows 10 Home a 64-bit. Il costo è di 499 Euro, addirittura 200 in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

A livello di prodotti tecnologici, citiamo anche l'interessante offerta applicata su iPhone 6 da 32 gigabyte grigio siderale. Lo smartphone di Apple è infatti disponibile a 299 Euro, 50 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Tutti i prodotti possono essere acquistati fino ad esaurimento scorte.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.