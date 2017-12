In Cina spuntano i primi cloni di iPhone X, e costano 300 Dollari

Era solo questione di tempo, e probabilmente anchein fondo lo sapeva., una piccola azienda cinese specializzata nella produzione di smartphone, divenuta famosa per i propri dispositivi molto simili (a livello di design) agli smartphone top di gamma, ha lanciato l'

Il cellulare in questione, come vi mostriamo attraverso la fotografia presente in calce, prende ispirazione dall'iPhone X di Apple, e può a tutti gli effetti essere definito un clone. A livello estetico è caratterizzato da cornici estremamente ridotte intorno allo schermo, ed anche la tanto discussa e criticata lunetta presente sulla parte superiore del display, ormai diventata una caratteristica che rende immediatamente riconoscibile il cellulare.

A giudicare da quanto affermato da Leagoo, l'S9 costerà poco meno di un terzo dell'originale, che supera i 1.000 Dollari. Il dispositivo del marchio cinese, infatti, avrà un prezzo di lancio inferiore ai 300 Dollari, che permetterà agli interessati di portare a casa uno smartphone con processore MediaTek P40 (che si va a posizionare nella stessa fascia di mercato dello midrange di Qualcomm, lo Snapdragon 670), 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno. Lo schermo frontale è caratterizzato da un pannello AMOLED da 5,85 pollici e le telecamere posteriori, montate in pieno stile iPhone X e orientate verticalmente, includono una coppia di sensori da 16 megapixel.

Altre informazioni almeno al momento non sono disponibili, dal momento che il Leagoo S9 ancora non è stato annunciato in via ufficiale. A giudicare da quanto affermato da The Verge, però, la compagnia avrebbe deciso di montare il sensore per le impronte digitali sulla scocca posteriore.